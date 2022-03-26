Milli takımda sakatlanan Ahmetcan Kaplan’dan Trabzonspor’a iyi haber!

Genç stoper, MR'ı çekilmek üzere hastaneye götürüldü. Ahmetcan'ın MR'ının çekildiği ve sonuçların temiz çıktığı öğrenildi. Genç savunmacının sağlık durumuyla ilgili Trabzonspor Kulübü'ne de bilgi verildi.