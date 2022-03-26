Türkiye’yi ve Avrupa’yı domine eder

Trabzonspor şampiyonluk için gün sayıyor. Abdullah Avcı, Trabzonspor'a geldiği ilk günden bugüne bir akılla ilerliyor. Doğru strateji, doğru planlama, doğruoyun ve doğru oyuncularlagüzel bir hikâye yazıyor. En büyük özelliği oyuna saygı duyması. Ve o oyunu sürekli yeniliyor, geliştiriyor ve güzel taraflarını aktarmak için gayret gösteriyor. Haliyle oyuncular da bu denklem içerisinde gelişiyor ve dönüşüyor. Abdullah Avcı şimdi sisteminin içerisindeki 'doğruların' sayısını çoğaltmak istiyor. Bu sezon özelinden gidersek Trabzonspor zaman zaman oyun içerisindeki dizilimlerini değiştirdi. Gelecek yılın oyuncu planlamasından anlıyoruz ki -takımınomurgasının da korunacağınıhesaba katarsak- bu formasyonları daha güçlü şekilde uygulayacak bir kadro kuracak. Sağ stopere bek özelliği de olan Kaan Ayhan'ın istenmesi, kanat bek olarak hücum yönü güçlü Eren Elmalı'nın listeye dahil edilmesi. Savunma tarafı güçlü ancak oyun da kurabilecek 6 numara tercihi. Ve son olarak hücumu ve savunması güçlü 10 numara. Bu tercihler bize 3-5-2 diye bağırıyor ama 4-3-3'e de dönülebilir. Baktığımızda 3-5-2'de hem kanat beklerinin hem de 3'lü savunmanın uyumu çok önemli ve aynı hat üzerinde oynayabilmeleri gerekiyor. Bu dizilimde, topkontrolü ve topla oynamasüren fazlalaşırken, hücumda1, savunmada 1 fazla oynarsın. Yine bu dizilimde, rakip hücum yaparken önde baskı ve rakip kaleye yakın konumda yeniden hücum yapabilirsin. Bu dizilimi tam olarak uygulamak için çok fazla çalışmak ve pratik yapmak gerekiyor. Bunun yanında takım oyunu, yardımlaşma, oyun zekası da üst seviyede olmalı. AbdullahAvcı eğer bu sistemle oynarve bunu oturtursa fark yaratır,futboluyla Türkiye'yi veAvrupa'yı domine eder.