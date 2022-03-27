Arjantinli yıldız Icardi’ye şok! Eşi Wanda Nara tarafından aldatıldı

Wanda Nara'nın Mauro Icardi ile ilişkisi gün yüzüne çıktıktan sonra Maxi Lopez, Wanda ile evliliğini sonlandırdı. Arjantinli futbolcu o dönem psikolojik sorunlarla mücadele vermek zorunda kalmış ve futboldan hayatı da olumsuz etkilenmişti. Mauro Icardi ise Wanda Nara ile evlendi ve çiftin iki çocuğu oldu.