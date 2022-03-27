Arjantinli yıldız Icardi’ye şok! Eşi Wanda Nara tarafından aldatıldı

Sansasyonel evlilikleri yeniden çatırtıda olan PSG'li golcü Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara ikilisinin bir skandalı daha gün yüzüne çıktı. Arjantin basını, yine çok konuşulacak bir bomba iddia ile gündeme geldi.
WANDA NARA, ICARDI'Yİ ALDATIYOR İDDİASI
Ggeçtiğimiz günlerde ortaya çıkan Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'yı aldattığı iddialarından sonra bu sefer Wanda Nara'nın korumasıyla yıldız futbolcuyu aldattığı skandalını ortaya çıkardı.
DUYGUSAL BİR İLİŞKİ OLDUĞU İFADE EDİLDİ
Aldatma iddialarını bir adım öteye götüren Arjantin basınına göre, çiftin korumalarından olan Augustin Longueira'nın Wanda Nara ile ilişkisi olduğu ve bu ilişkinin duygusal bir şekilde ilerlediği ifade edildi.
AYNI OTELDE KALDIKLARI GÖRÜLDÜ
İddialara göre geçtiğimiz Aralık ayında Wanda Nara ve arkadaşları, gittikleri bir doğum günü partisi sonrası Nara'nın kaldığı otelde eğlenmeye devam etti. İddialarda arasında adı geçen koruma Augustin Longueira'nın da eğlenceye katılanlardan biri olduğu ve ikilinin oldukça yakınlaştığı ifade edildi.
Bu gelişmelerin ardından Icardi'nin koruma Longueira'nın işine son verdiği ve ikilinin aralarının açık olduğu iddia edildi. Geçen sene ortaya çıkan iddialar gören Wanda Nara, Icardi'nin kendisini aldattığını ifade etmiş ve Milano'ya dönmüştü.
WANDA NARA TÜM FOTOĞRAFLARI KALDIRMIŞTI
Wanda Nara, eşiyle ilgili tüm fotoğrafları Instagram hesabından kaldırırken Icardi ise Wanda Nara ile olan fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşarak aşkı ayakta tutmaya çalışıyor.
Bilindiği üzere Icardi'nin de eski takım arkadaşı olan Arjantinli eski golcü Maxi Lopez 2008 yılında Wanda Nara ile evlenmiş ve çiftin üç çocuğu olmuştu.
WANDA NARA-ICARDİ BİRLİKTELİĞİ ORTAYA ÇIKMIŞTI
Maxi Lopez, Sampdoria'da oynadığı dönemde Mauro Icardi genç bir futbolcuydu ve araları çok sıkıydı. Bu yıllarda Mauro Icardi'nin Wanda Nara ile birlikteliği gün yüzüne çıktı.
Wanda Nara'nın Mauro Icardi ile ilişkisi gün yüzüne çıktıktan sonra Maxi Lopez, Wanda ile evliliğini sonlandırdı. Arjantinli futbolcu o dönem psikolojik sorunlarla mücadele vermek zorunda kalmış ve futboldan hayatı da olumsuz etkilenmişti. Mauro Icardi ise Wanda Nara ile evlendi ve çiftin iki çocuğu oldu.
Yaşanan skandalın ardından Mauro Icardi ile Maxi Lopez'in yolu Serie A'da birçok maçta kesişti. Fakat Maxi Lopez, Mauro Icardi'nin elini bile sıkmaya yeltenmedi.