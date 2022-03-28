Cihat Arslan açıkladı! "8-10 gündür takıma gelmeyen oyuncularımız var"

Antrenman öncesi gazetecilere açıklama yapan Arslan, önemli bir rakiple karşılaşacaklarını ifade etti. Medipol Başakşehir'in zengin bir kadroya sahip olduğunu aktaran Arslan, "Zorlu bir karşılaşma olacak. Milli takım arasında diğerleri eksiklerini giderdi ama biz bu arayı çok iyi geçiremedik." dedi.

Takımdaki problemlerin sürdüğünü bildiren Arslan, "Bazı oyuncular, yabancıların çoğunluğu Gaston Campi ve Philip Awuku haricinde kendi izinlerini kullandılar. Bizim iznimiz dışında 8-10 gündür gelmeyen oyuncularımız var. Tabii bu biraz çalışma noksanlığını beraberinde getirdi. Kulüp bununla ilgili gerekli önlemleri alıp, noterle gerekli yaptırımları muhakkak yapacaktır. Halen daha 4 oyuncumuz gelmedi ama kalanlarla çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Cihat Arslan, 19 yaş altı takımından oyuncular aldıklarını belirterek, "Önümüzde çok fazla gün var. En iyi şekilde hazır olmaya çalışacağız. Kaliteli bir lig oynanıyor. Bundan sonra oynayacağımız karşılaşmalarda iki takım haricinde genelde üst grubu ilgilendiren ama Rize ve Giresun ile de alt tarafı ilgilendiren maçlar oynayacağız. Kendimiz için olmasa bile bu ligin adaleti açısından ortaya direnç koymamız gerekiyor. Antrenman eksiği beni korkutuyor. İnşallah bunları giderip, lige oyun anlamında pozitif bir geri dönüş yapmamız lazım." diye konuştu.