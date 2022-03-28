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Giriş Tarihi: 28.3.2022 14:36

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen: Puzzle doğru kuruldu, başarı geldi

AA
Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen: Puzzle doğru kuruldu, başarı geldi

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yolunda büyük avantaj yakalayan Trabzonspor'da, Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen, kulübün tüm dinamiklerinin doğru adımlar atarak başarıyı yakaladığını söyledi.

Ali Sürmen, TSYD Trabzon Şubesi Dergisi'ndeki röportajında, Trabzonspor'un yıllardır birçok haksızlığa uğradığını savunarak, "Ama bu büyük camia hep dik durdu, asla yılmadı ve ayağa kalkmasını bildi ve nihayet resmi olarak bunun meyvesini alma zamanı geldi" dedi.

Bu süreçte büyük mücadelelerin, emeğin, planlama, iyi uygulama ve birlikteliğin olduğunu kaydeden Sürmen, "Kolay gelinmedi buralara. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetimi, Abdullah Avcı ve ekibi, futbolcusu, taraftarı, basını, camianın bütün dinamikleri son dönemlerde hep doğru adımlar attı. Bu birliktelik büyük bir güç doğurdu, şampiyonluk yolundaki engeller zaten ancak bu güçle aşılabilirdi. Yani puzzle doğru kuruldu, özenle uygulandı, başarı böyle geldi" diye konuştu.

"38 DEĞİL, 11 YIL SONRA YENİDEN ŞAMPİYONLUĞA KOŞUYORUZ"
Sürmen, "2010-11'i asla unutmadan, asla vazgeçmeden, 38 yıl değil, 11 yıl sonra yeniden şampiyonluğa koşuyoruz" ifadesini kullanarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Trabzon'da 38 yıldır şampiyonluk kutlaması yapılmadı. Trabzonspor'un bütün şampiyonluklarını yaşamış şanslı gruptan biriyim. Yönetimin, şampiyonluğun gerçekleşmesi halinde kutlama konusunda özel çalışmaları olacaktır. Bunun dışında biz divan olarak katkı sağlamak istiyoruz, başkan Ağaoğlu'nun da bilgisi var; vakit geçirmeden bu kulübü kuranlar ve bu kulübü bugüne getiren bütün başkanlarından sağ olanları bulundukları yerlerde ziyaret edeceğiz, vefat edenleri mezarları başında anacağız. Şampiyonluk yılını bir vefa yılına çevirmek istiyoruz. Çünkü onların emekleri çok büyük. Hiçbir başkan kulübe zarar vermek için gelmez, hiçbir ayrım yapmadan hepsini kurul başkanları olarak ziyaret edeceğiz. Trabzon böyle bir şehir olmalı, mirasçılar, miras bırakanları unutmamalı."

Coşkuları güçlü yaşayan bir toplum olduklarını dile getiren Sürmen, "Ama şampiyonluk gelince kontrolü elden bırakmamalıyız. Bir can kaybı bütün sevincimizi alır. Camiadan ve birçok yerde aldığımız en büyük kaygı, kutlamalar sırasında can kaybının yaşanması. Çünkü büyük bir coşkuya hazırlanıyor insanlar. Taraftarlarımızdan özellikle silah kullanmamalarını istiyoruz" dedi.

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Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen: Puzzle doğru kuruldu, başarı geldi
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