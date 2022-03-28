Visca Beşiktaş’ı boş geçmiyor

Boşnak oyuncu, Başakşehir formasıyla son 7 sezonda siyah-beyazlılara karşı 8 asist, 1 golle öne çıktı. Şimdi gözlerordo-mavililerin devre arasında Başakşehir'den renklerine kattığı Edin Visca'nın, eski takımı ile Beşiktaş'a karşı son 7 sezonda boşu yok. İlk yarıda 3-2 kazandıkları maçtaBoşnak futbolcu, geçen sezon 3-2 yenildikleri karşılaşmada2019-20'de 1-0 kazandıkları mücadelede'ya, 2018-19'da aynı sonuçla galip geldikleri maçta'ya asist yapan Visca, 2-1 kaybettikleri mücadelede'nun golünün pasını vermişti. 2017-18'de 1-0 kazandıkları karşılaşmada'ya, 2016-17'de 1-1 biten ilk maçta'e, 3-1 yendikleri karşılaşmada ise'a gol sevinci yaşatmıştı, 2015-16'da ise 2-2'lik maçta kendi gol attı.Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Türkiye'nin İsrail'le oynadığı maçın 20. dakikasında rakibinin eline basmamak için hamle yaparken bileği burkulan ve oyuna devam edemeyen Trabzonspor'un 19 yaşındaki stoperi Ahmetcan Kaplan'da korkulan olmadı. Çekilen MR'ında ödem meydana geldiği görüldüğü ancak Beşiktaş'a karşı oynayabileceği belirtildi.SÜPER Lig'de 3 Nisan'da Beşiktaş'ı konuk edecek olan Trabzonspor, milli arayı U19 takımıyla yaptığı hazırlık maçıyla değerlendirdi. A Takım'ın 2-0 kazandığı müsabakada Abdullah Avcı, genç oyuncuları yakından izledi. Hamsik takımdan ayrı çalıştı. Bordomavililer bugünü izin yaparak geçirecek.