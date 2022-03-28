Genellikle sezonun son haftalarında tercih edilen bir teknik direktör olmasının insanların kafasında bir espri haline geldiğini belirten Vural, sözlerini şöyle tamamladı:

"8 maç kala düşmeye veya çıkmaya adaysan, seni bu başarıya götürecek ekip olarak görüyorsan, 'peki niye başında gelmiyor bu adam?' diye sorulabilir. Bazı şeyleri pratiğin içindekiler olarak izah edemiyorsunuz. Aslında 8 maç kala şampiyon yapıyorsanız, gelsin bakalım bunu yapabilecek kaç kişi varsa yapsın.

Bir garip ülkeyiz. Bir göreve talip oluyorsunuz, eleştiriliyorsunuz. Talip olmak yürek ve birikim ister. Başka bir bakış ve düşünce var. Bunları açıkladığınızda çok insanı rahatsız ediyorsunuz. Düzen kurmuşlar. Siz çomak sokuyor durumuna düşüyorsunuz. Türk gencimin dünya genciyle yarışırken bu yarışı önde bitirmesini istiyorum. Bu tarzla bu yarışı bizim gençliğimiz önde bitiremeyecek.

Toplum psikolojisini dengeleyen bir iş yapıyoruz. Toplumun kendine öz güvenini sağlayan bir iş yapıyoruz. Bunu spor gibi görmeyelim, spor değil bu, başka bir şey. Bunu idare etmek o kadar kolay değil. Birikim sahibi, eğitim görmüş insanların yapacağı iş bu. Yoksa bir oyun oynanıyor. Üç ihtimali var. Yeniyorsun, berabere kalıyorsun veya yeniliyorsun ve çok yenen başarılı hoca oluyor. Böyle bir şey değil."