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Giriş Tarihi: 29.3.2022 14:24

Beşiktaş, Trabzonspor maçına böyle hazırlandı

Beşiktaş, Trabzonspor maçına böyle hazırlandı

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Siyah beyazlılar, maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı çalışmayla devam etti.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı çalışmayla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Valerien Ismael yönetimindeki idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başlayan antrenman, koordinasyon çalışması sonrası oynanan çift kale taktik maçıyla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Trabzonspor maçı hazırlıklarını, yarın saat 11.00'de BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapacağı çalışmayla sürdürecek.

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Beşiktaş, Trabzonspor maçına böyle hazırlandı
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