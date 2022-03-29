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Giriş Tarihi: 29.3.2022 15:12

Beşiktaş, Trabzonspor maçının antrenmanını taraftarıyla Vodafone Park’ta gerçekleştirecek! Bilet fiyatı…

AA
Beşiktaş, Trabzonspor maçının antrenmanını taraftarıyla Vodafone Park’ta gerçekleştirecek! Bilet fiyatı…

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, lig lideri Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Cuma günü taraftara açık bir şekilde Vodafone Park’ta sürdürecek. İşte bilet detayları…

Beşiktaş, Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını 1 Nisan Cuma günü Vodafone Park'ta gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, siyah-beyazlı takım, Trabzonspor maçının hazırlıkları kapsamında 1 Nisan Cuma günü saat 18.15'te Vodafone Park'ta taraftarlara açık bir antrenman gerçekleştirecek.

Antrenmanın biletleri ise saat 16.00'da bir lira bedelle satışa sunulacak. Antrenman için sadece Vodafone Park Doğu Tribün'e taraftar alınacak.

Taraftarlar, biletlerini "passo.com.tr", Vodafone Park Bilet Satış Gişesi ve Passo Mobil uygulaması üzerinden temin edebilecek. Bir kişi üç adet bilet alma hakkına sahip olacak.

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael de siyah-beyazlı taraftarlarla ilk kez buluşma fırsatı yakalayacak.

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Beşiktaş, Trabzonspor maçının antrenmanını taraftarıyla Vodafone Park’ta gerçekleştirecek! Bilet fiyatı…
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