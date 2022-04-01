Ağaoğlu, kulüp olarak duruşlarının başından beri aynı olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Benim sürekli olarak söylediğim bir şey var. Türkiye Futbol Federasyonu futbolun amir kuruludur. Genel kurulda seçimle görev başına gelir, yasaların Türkiye Futbol Federasyonuna tanımış olduğu haklar vardır. Yasaların kendisine vermiş olduğu haklara dayanarak TFF'nin sorumlulukları açıktır. TFF ve diğer bütün federasyonlar görev yetki ve sorumlulukları hemen hemen aynıdır. Bir tek amatör federasyonları Tahkim Kurulu, Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindedir. Kurulların almış olduğu kararı yürürlüğe koymak, talimatları oluşturmak, değiştirmek, değiştirerek uygulamak ve talimatları yürürlükten kaldırmak federasyonların yönetim kurullarının yetkisindedir. TFF'nin almış olduğu bir karar var. İçimize sindiririz, sindiremeyiz, beğeniriz, beğenmeyiz, eleştirebiliriz, sıkıntılar varsa tartışabiliriz. Değiştirilmesi yönünde çabalar sarf ederiz ama federasyonun şahsiyetine zarar verecek ölçüde eleştiri konusu yaptığımız zaman kurum zarar görür. Kurumun zarar gördüğü bir yerde de ülke futbolu zarar görür ve bu zararın bedelini de hem futbol olarak hem de spor olarak biz, hepimiz ülke futbolunun paydaşları olarak öderiz."

TFF'nin aldığı karara Trabzonspor Kulübünün saygı duyacağını, bunun da altını çok net olarak çizdiğini vurgulayan Ağaoğlu, "Ülke futbolunu yöneten, seçimle genel kurulda iş başına gelen Türkiye Futbol Federasyonuna karşı saygımız 21 sene federasyon başkanlığı yapmış bir insan olarak Trabzonspor'un duruşu, Trabzonsporluluk bunu gerektirir." dedi.