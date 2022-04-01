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Giriş Tarihi: 1.4.2022

Avcı’nın zor kararları

Avcı’nın zor kararları
Trabzonspor'da iki stoper Vitor Hugo ve Ahmetcan Kaplan'ın sakatlıkları, sağ bek Bruno Peres'in de cezalı oluşu nedeniyle Beşiktaş maçında defansın kurgusu tamamen değişecek. Farklı alternatifler üzerinde duran teknik direktör Abdullah Avcı, Peres'in yerine Dorukhan'ı düşünse de, Serkan Asan'ı da alternatif olarak hazır tutuyor. İki stoperin yerine de Hüseyin Türkmen ile Denswil görev yapacak. Cezası biten sol bek Puchacz da 11'e girecek. Forvette ise ibre Cornelius'a döndü. Rize'de ilk 11'de oynayan Djaniny'nin bu maçta yedek soyunması ve İstanbul takımlarına attığı gollerle dikkat çeken Cornelius'un 11'de olması bekleniyor

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Avcı’nın zor kararları
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