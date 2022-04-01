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Giriş Tarihi: 1.4.2022 10:19 Son Güncelleme: 1.4.2022 10:28

Miralem Pjanic'ten Juventus itirafı! "Transferim gerçekleşmedi"

Miralem Pjanic’ten Juventus itirafı! Transferim gerçekleşmedi

Beşiktaş'ın Barcelona'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı dünya yıldızı Miralem Pjanic, İtalyan basınına konuştu. Röportajında çok çarpıcı açıklamalar yapan Boşnak yıldız ayrılık sinyali verdi. Pjanic, Beşiktaş'a geldiği günden beri düzenli oynayamadı ve sakatlık sebebiyle birçok maç kaçırdı. İşte Pjanic'ten ayrılık sinyalleri veren sözler...

Pazar günü Trabzonspor deplasmanına çıkacak olan Beşiktaş, yeni hocası Valerien Ismael ilk kez sahaya çıkacak. Bu sezon yaptığı transferlerden umduğunu bulamayan Beşiktaş, Pjanic ve Batshuayi gibi yıldızları kadrosuna katmış fakat Şampiyonlar Ligi'nde sıfır çekti ve ligde de zirveden uzak kaldı.

PJANİC'TEN JUVENTUS İTİRAFI

Beşiktaş'ın Barcelona'dan kadrosuna kiralık olarak kattığı Miralem Pjanic, 2017- 2020 yılları arasında 4 yıl üst üste İtalya Ligi şampiyonluğu yaşadığı Juventus ile iki kez görüştüğünü ancak transferin gerçekleşmediğini belirtti.

"SERİE A'YI KAZANMAK İSTERİM"

Yıldız futbolcu, "Ekonomik sorun yoktu. Para meselesi asla değildi. Serie A'yı kesinlikle kazanmak isterim. Açım, deneyimliyim. Neredeyse 700 maça çıktım. Sanırım yüksek hedeflere talip olabilirim" dedi.

"DÖNMEK İSTERİM"

Pjanic ayrılık sinyali vererek "İstanbul çok güzel, trafik dışında. Ama İtalya'yı unutamadım, orası benim ikinci evim. Dönmek isterimç" dedi.

"ASKERLER BENİ KARŞILADI..."

Ukrayna'da yaşananların kendisini 1996'ya götürdüğünü belirten Pjanic, "6 yaşındaydım ve Bosna'ya ilk kez dönüyordum. Kafama yazdığım ilk resmi asla unutmayacağım. Amerikan tankları insanların güvenliğini sağlamak için sokaklarda dolaşıyordu. Askerler beni karşıladı, ben de onları selamladım. Aşağı inip çocuklara şeker dağıtmıştım" ifadelerini kullandı.

Deneyimli futbolcunun sakatlık kurtulduğu ve Trabzonspor maçında forma giyebileceği açıklandı.

VIDA'DAN İYİ HABER

Geçtiğimiz günlerde Hırvatistan'ın, Bulgaristan ile oynadığı hazırlık maçında kasığından sakatlanarak oyundan çıkan Domagoj Vida'nın durumu belli oldu. Tecrübeli stopere çekilen MR sonrası sağlık durumunda herhangi bir sıkıntı görülmedi. 32 yaşındaki futbolcunun Trabzon deplasmanında kadrodaki yerini almasının önünde bir engel olmadığı belirtildi.

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Miralem Pjanic'ten Juventus itirafı! "Transferim gerçekleşmedi"
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