Miralem Pjanic'ten Juventus itirafı! "Transferim gerçekleşmedi"

Pazar günü Trabzonspor deplasmanına çıkacak olan Beşiktaş, yeni hocası Valerien Ismael ilk kez sahaya çıkacak. Bu sezon yaptığı transferlerden umduğunu bulamayan Beşiktaş, Pjanic ve Batshuayi gibi yıldızları kadrosuna katmış fakat Şampiyonlar Ligi'nde sıfır çekti ve ligde de zirveden uzak kaldı.