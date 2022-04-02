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Giriş Tarihi: 2.4.2022

10 bin kişilik şov

10 bin kişilik şov

Beşiktaş taraftarının, Valerien İsmael ile tanışma randevusu büyük coşkuya sahne oldu

Beşiktaş yönetiminin, göreve geliş sürecinde camia tarafından pek fazla kabullenilmeyen teknik direktör Valerien İsmael'i taraftarla kaynaştırmak için organize ettiği Vodafone Park antrenmanı adeta maç havasında geçti. İdmanı izlemeye gelen 10 bine yakın siyah-beyazlı futbolsever, Fransız hocaya büyük ilgi gösterdi. Tribünlere çağırılan İsmael, taraftarların tezahüratlarına eşlik ederken, kartal işareti yaptı. Taraftarlar, futbolculara da sevgi gösterisinde bulundu. Buluşma, Trabzon deplasmanı öncesi büyük moral oldu.

BEŞİKTAŞ DEĞİL ABD YOLCUSU
Sezon sonunda Lille ile kontratı bitecek olan Burak Yılmaz'ın adı Beşiktaş ile anılsa da oyuncu dümeni ABD'ye çevirecek. Portekiz maçı ile Milli Takım'a veda eden 36 yaşındaki oyuncu ilk kez serbest kalacak. Beşiktaş ile adı son günlerde sıkça yan yana gelen Burak için siyah-beyazlıların bir ilgisinin bulunmadığı ve deneyimli oyuncunun da yazın gelecek teklifleri beklediği ortaya çıktı. MLS ekipleri ile temasta olan Burak Yılmaz, Yeni Kıta'ya giderek kariyerini burada noktalamayı düşünüyor.

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10 bin kişilik şov
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