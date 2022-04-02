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Giriş Tarihi: 2.4.2022

Avrupa Trabzon’a akın edecek!

YUNUS EMRE SEL
Avrupa Trabzon’a akın edecek!

Beşiktaş karşılaşmasında dev kulüplerin scoutları tribünde olacak. İspanyol ekibi Sevilla, uzun süredir gündeminde tuttuğu kaleci Uğurcan Çakır'ı izleyecek. Fransız temsilcisi Lyon'un hedefinde Abdülkadir Ömür ve Djaniny Semedo bulunuyor

Şampiyonluk için geri sayıma geçen Trabzonspor, Beşiktaş'ı yenip hedefe bir adım daha yaklaşmanın hesaplarını yaparken, yarınki karşılaşmada yıldızları vitrine çıkacak. Daha önce Uğurcan Çakır'la ilgilenen ancak transferini gerçekleştiremeyen Sevilla, başarılı eldiven için tribünde olacak. Lyon ise transfer listesinde olan Abdülkadir Ömür'ün yanı sıra Djaniny Semedo'yu scoutlarına izletecek.

ABDULLAH AVCI, DJANİNY'Yİ BIRAKMAK İSTEMİYOR
Sevilla ve Lyon'un dışında bir Fransız ekibinin daha Beşiktaş maçına scoutlarını göndereceği öğrenildi. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Djaniny'nin takımdan ayrılmasına sıcak bakmazken, teklifin yüksek olması durumunda bakış açısının değişebileceği belirtildi. Bu arada Fransız basınında yer alan haberlerde Rennes ve Lyon'un sezon sonunda Djaniny için bordo-mavililere resmi teklifle geleceğini yazdı. Yeşil Burun Adalı futbolcu, Arap kulüplerinin de radarında.

VİTOR HUGO SEVİNCİ
Trabzonspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürürken, Türkiye Kupası'nda Antalyaspor ile oynanan maçta sakatlanan Vitor Hugo bir aylık aradan sonra sahalara döndü. Başarılı stoperin dizinde oluşan küçük kırığın önemli oranda iyileştiği ancak tam anlamıyla takıma katılmasının biraz daha zaman alacağı belirtildi. Bu arada antrenmanda Marek Hamsik de takımla birlikte idmanda yer aldı.

YORGUN MERMİ UYARISI
Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, şampiyonluk kutlamalarında ateşli silah kullanılmamasına yönelik uyarılarını sürdürdü. Daha önceki silahlı kutlamalarda yorgun mermi nedeniyle Emir Yuşa Atıcı (15) ile Feyzanur Keleş (16) isimli iki çocuğun yaşamını yitirdiğine vurgu yapan Genç, kutlamalara gölge düşmemesi için herkesin silahlardan uzak durması gerektiğini söyledi.

FIRTINA'YA YUNAN SOL BEK!
İtalyan 'tuttocagliari.net' adlı internet sitesi, Trabzonspor'un Yunan sol bek Charalampos Lykogiannis ile yakından ilgilendiğini yazdı. Bordomavililerin, Cagliari ile sezon sonunda yollarını ayıracak olan 28 yaşındaki futbolcu için PAOK ve AEK ile büyük bir rekabet halinde olduğu belirtildi.

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Avrupa Trabzon’a akın edecek!
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