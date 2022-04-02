Avrupa Trabzon’a akın edecek!

Şampiyonluk için geri sayıma geçen Trabzonspor, Beşiktaş'ı yenip hedefe bir adım daha yaklaşmanın hesaplarını yaparken, yarınki karşılaşmada yıldızları vitrine çıkacak. Daha önce Uğurcan Çakır'la ilgilenen ancak transferini gerçekleştiremeyen Sevilla, başarılı eldiven için tribünde olacak. Lyon ise transfer listesinde olan'ün yanı sıra'yu scoutlarına izletecek.Sevilla ve Lyon'un dışında bir Fransız ekibinin daha Beşiktaş maçına scoutlarını göndereceği öğrenildi.Bu arada Fransız basınında yer alan haberlerde Rennes ve Lyon'un sezon sonunda Djaniny için bordo-mavililere resmi teklifle geleceğini yazdı. Yeşil Burun Adalı futbolcu, Arap kulüplerinin de radarında.Trabzonspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürürken, Türkiye Kupası'nda Antalyaspor ile oynanan maçta sakatlanan Vitor Hugo bir aylık aradan sonra sahalara döndü. Başarılı stoperin dizinde oluşan küçük kırığın önemli oranda iyileştiği ancak tam anlamıyla takıma katılmasının biraz daha zaman alacağı belirtildi. Bu arada antrenmanda Marek Hamsik de takımla birlikte idmanda yer aldı.Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, şampiyonluk kutlamalarında ateşli silah kullanılmamasına yönelik uyarılarını sürdürdü. Daha önceki silahlı kutlamalarda yorgun mermi nedeniyle Emir Yuşa Atıcı (15) ile Feyzanur Keleş (16) isimli iki çocuğun yaşamını yitirdiğine vurgu yapan Genç, kutlamalara gölge düşmemesi için herkesin silahlardan uzak durması gerektiğini söyledi.İtalyan 'tuttocagliari.net' adlı internet sitesi, Trabzonspor'un Yunan sol bek Charalampos Lykogiannis ile yakından ilgilendiğini yazdı. Bordomavililerin, Cagliari ile sezon sonunda yollarını ayıracak olan 28 yaşındaki futbolcu için PAOK ve AEK ile büyük bir rekabet halinde olduğu belirtildi.