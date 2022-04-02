Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Fenerbahçe, yoluna doludizgin devam ediyor! Kanarya, Kayseri deplasmanını da rahat geçti...
Giriş Tarihi: 2.4.2022 18:00 Son Güncelleme: 2.4.2022 18:03

Son dakika: Fenerbahçe, yoluna doludizgin devam ediyor! Kanarya, Kayseri deplasmanını da rahat geçti...

Son dakika: Fenerbahçe, yoluna doludizgin devam ediyor! Kanarya, Kayseri deplasmanını da rahat geçti...

Son dakika haberleri… Süper Lig’de liglere verilen milli aranın ardından birbirinden heyecanlı karşılaşmalar yeniden başladı. 31. hafta maçlarının oynandığı cumartesi gününde Fenerbahçe, saat 16.00’da başlayan maçta Kayserispor’a konuk oldu. Sarı-lacivertli ekip, Zajc, Rossi ve İrfan Can ve Arda Güler'in golleriyle karşılaşmadan 4-0 galibiyetle ayrıldı. Ligde üst üste 3’üncü galibiyetini alan Fenerbahçe, yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı.

Son dakika haberleri… Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kayseri ekibine konuk oldu. Son haftalarda düşüş yaşayan Kayserispor, Fenerbahçe karşısında da varlık gösteremedi.

Karşılaşmaya iyi başlayan sarı-lacivertliler, maçın başından sonuna kadar oyunu üstün götürerek sahadan 4-0 galip ayrıldı.

Son haftaların formda ismi Miha Zajc, Kayserispor karşısında 16. dakikada takımını 1-0 öne geçirerek bu sezonki 7. golünü kaydetti.

İlk yarının son saniyelerine girildiği sırada sahne alan Diego Rossi, Fenerbahçe'yi devre arasına 2-0 önde soktu.

İRFAN CAN VE ARDA'DAN ENFES GOLLER

İkinci yarıya da hızlı başlayan Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'nin uzaklardan çok sert şutuyla skoru 3-0'a getirmeyi başardı. Bu golle birlikte 2018/19 sezonundan bu yana Süper Lig'de en fazla ceza sahası dışı golü atan oyuncu İrfan Can Kahveci oldu.

3. golden sonra tempoyu düşüren Fenerbahçe, maçın son saniyelerine girilmişken Arda Güler'in sol ayağıyla çektiği enfes şutunda skoru 4-0 yaptı.

Bu sonuçla puanını 56'ya yükselterek maç fazlasıyla Konyaspor'un 1 puan üstünde 2. sırada yer aldı. Ligde üst üste 3'üncü galibiyetini alan Fenerbahçe, yenilmezlik serisini de 7 maça çıkardı.

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Son dakika: Fenerbahçe, yoluna doludizgin devam ediyor! Kanarya, Kayseri deplasmanını da rahat geçti...
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