Son dakika: Fenerbahçe, yoluna doludizgin devam ediyor! Kanarya, Kayseri deplasmanını da rahat geçti...

Son dakika haberleri… Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kayseri ekibine konuk oldu. Son haftalarda düşüş yaşayan Kayserispor, Fenerbahçe karşısında da varlık gösteremedi.
Karşılaşmaya iyi başlayan sarı-lacivertliler, maçın başından sonuna kadar oyunu üstün götürerek sahadan 4-0 galip ayrıldı.
İlk yarının son saniyelerine girildiği sırada sahne alan Diego Rossi, Fenerbahçe'yi devre arasına 2-0 önde soktu.
İRFAN CAN VE ARDA'DAN ENFES GOLLER
İkinci yarıya da hızlı başlayan Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'nin uzaklardan çok sert şutuyla skoru 3-0'a getirmeyi başardı. Bu golle birlikte 2018/19 sezonundan bu yana Süper Lig'de en fazla ceza sahası dışı golü atan oyuncu İrfan Can Kahveci oldu.
3. golden sonra tempoyu düşüren Fenerbahçe, maçın son saniyelerine girilmişken Arda Güler'in sol ayağıyla çektiği enfes şutunda skoru 4-0 yaptı.
Bu sonuçla puanını 56'ya yükselterek maç fazlasıyla Konyaspor'un 1 puan üstünde 2. sırada yer aldı. Ligde üst üste 3'üncü galibiyetini alan Fenerbahçe, yenilmezlik serisini de 7 maça çıkardı.