Beşiktaş derbisi sonrası Abdullah Avcı'dan şampiyonluk sözleri! "Sadece resmileşmesini bekliyoruz"

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Abdullah Avcı, şampiyonluk yolunda iddialı açıklamalarda bulundu.
Abdullah Avcı'nın açıklamaları şöyle:
"Ligimizin son şampiyonu ve onun üzerine kadro zenginliği koymuş bir takım Beşiktaş. Bazen performans alamıyorsun, dalgalı bir süreç yaşadılar. Oyuncu kalitesinin, hoca değişikliğindeki verdiği reaksiyon..."
"Taraftarımıza, hazırlıkları ve teveccühleri için teşekkür ederim. Çok güzel duygular bunlar... Çok gururlandım."
"Biz şampiyon oluyoruz zaten. Sadece resmileşmesini bekliyoruz. Herhalde bayramda, Ramazan'ın sonunda bu mutluluğu yaşayacağız. Kutlamalara yavaş yavaş başlasınlar."