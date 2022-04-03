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Giriş Tarihi: 3.4.2022 23:05 Son Güncelleme: 3.4.2022 23:15

Beşiktaş derbisi sonrası Abdullah Avcı'dan şampiyonluk sözleri! "Sadece resmileşmesini bekliyoruz"

Beşiktaş derbisi sonrası Abdullah Avcı’dan şampiyonluk sözleri! Sadece resmileşmesini bekliyoruz

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında lider Trabzonspor, sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kalarak ligin son 2 haftasında 5 puan yitirdi. Dev mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Abdullah Avcı, şampiyonluk için iddialı konuştu.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Abdullah Avcı, şampiyonluk yolunda iddialı açıklamalarda bulundu.

Abdullah Avcı'nın açıklamaları şöyle:

"Ligimizin son şampiyonu ve onun üzerine kadro zenginliği koymuş bir takım Beşiktaş. Bazen performans alamıyorsun, dalgalı bir süreç yaşadılar. Oyuncu kalitesinin, hoca değişikliğindeki verdiği reaksiyon..."

"Hocanın eski takımlarına bakarak hazırlık yaptık ve beklediğimiz gibi pozisyon aldılar. Dengeli, temposu yüksek ve büyük takımlara yakışan bir mücadele olduğunu düşünüyorum. İyi bir takıma karşı bu tür sonuçlar gayet normal. Maça yakışır bir mücadele oldu."

"Taraftarımıza, hazırlıkları ve teveccühleri için teşekkür ederim. Çok güzel duygular bunlar... Çok gururlandım."

"Biz şampiyon oluyoruz zaten. Sadece resmileşmesini bekliyoruz. Herhalde bayramda, Ramazan'ın sonunda bu mutluluğu yaşayacağız. Kutlamalara yavaş yavaş başlasınlar."

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Beşiktaş derbisi sonrası Abdullah Avcı'dan şampiyonluk sözleri! "Sadece resmileşmesini bekliyoruz"
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