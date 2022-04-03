Beşiktaş derbisi sonrası Abdullah Avcı'dan şampiyonluk sözleri! "Sadece resmileşmesini bekliyoruz"

"Hocanın eski takımlarına bakarak hazırlık yaptık ve beklediğimiz gibi pozisyon aldılar. Dengeli, temposu yüksek ve büyük takımlara yakışan bir mücadele olduğunu düşünüyorum. İyi bir takıma karşı bu tür sonuçlar gayet normal. Maça yakışır bir mücadele oldu."