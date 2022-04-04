90 dakika boyunca tempolu olacağız

Beşiktaş'a imza attıktan bir hafta sonra ilk sınavını lider Trabzonspor'a karşı veren Valerien İsmael, ortaya konan futboldan memnundu. Fransız çalıştırıcı,Bazen çok kolay top kaybettik. 10 kişi kaldığımız anda da iyi performans gösterdik. Birlikte çalışınca daha da iyi olacak. Mantaliteyi oturtmak benim işim.İki hafta boyunca çok iyi çalışmaya ihtiyacımız var. Beşiktaş'ı 90 dakika bu tempoda ileride göreceksiniz. Bugün (dün) 25-30 dakika bunu yaptık" dedi.Saha kenarında oyuncuları kadar efor harcadığı sorulan İsmael şunları söyledi:Ben kazanmaya alışkınım. Buraya da bunun için geldim. Kırmızı karta kadar da niyetimiz açıktı. Gelecek hafta evimizde önemli bir maç (Alanya) oynayacağız. Aynı performansı taraftarımız önünde de göstermek istiyoruz."Tribünden 3 teknik adamın görselleri yükseldi. Trabzonspor'la 1975-76, 1976-77, 1979-80 ve 1983- 84 yıllarında olmak üzere 4 şampiyonluk yaşayan Ahmet Suat Özyazıcı, bordo-mavili takımı 1978-79 ve 1980-81 yıllarında şampiyonluğa taşıyan Özkan Sümer ve iki hocanın ortasında kariyerinin ilk şampiyonluğu için gün sayan Abdullah Avcı yer aldı.BORDO-mavili tribünler maç öncesi iki ayrı koreografi yaptı. Önce üstü açık otobüsle şehir turuna çıkan futbolcular resmedildi. Trabzonspor tarihindeki şampiyonluk kupaları görselleri de koreografide yer aldı.BEŞIKTAŞ Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzon'da yeni teknik direktörü Valerien İsmael ile futbolcularını yalnız bırakmadı. Çebi karşılaşmayı da Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile birlikte izledi. İki başkan tribünde dostluk rüzgârları estirdi.