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Giriş Tarihi: 4.4.2022

90 dakika boyunca tempolu olacağız

OGÜN ŞAHİNOĞLU
90 dakika boyunca tempolu olacağız

“İlk maçta bazı sorunlar yaşadık. Baskılar, koşular daha da iy iolacak. Bazen çok kolay top kaybettik. 10 kişi kaldığımız anda da iyi performansg österdik. İki hafta çok iyi çalışmaya ihtiyacımız var. Beşiktaş’ı 90 dakika bu tempoda ileride göreceksiniz.”

Beşiktaş'a imza attıktan bir hafta sonra ilk sınavını lider Trabzonspor'a karşı veren Valerien İsmael, ortaya konan futboldan memnundu. Fransız çalıştırıcı, "İlk maçta bazı sorunlar yaşadık. Baskılar, koşular daha da iyi olacak. Bazen çok kolay top kaybettik. 10 kişi kaldığımız anda da iyi performans gösterdik. Birlikte çalışınca daha da iyi olacak. Mantaliteyi oturtmak benim işim. İşte o zaman farkımızı göstereceğiz. Şu anda hedefimiz sezonu en iyi şekilde bitirmek. İki hafta boyunca çok iyi çalışmaya ihtiyacımız var. Beşiktaş'ı 90 dakika bu tempoda ileride göreceksiniz. Bugün (dün) 25-30 dakika bunu yaptık" dedi.

BEN KAZANMAYA ALIŞKINIM, BUNUN İÇİN GELDİM
Saha kenarında oyuncuları kadar efor harcadığı sorulan İsmael şunları söyledi: "Futbolcularımdan tempolu olmalarını istiyorsam, saha kenarında benim de öyle olmam gerekiyor. Ben kazanmaya alışkınım. Buraya da bunun için geldim. Kırmızı karta kadar da niyetimiz açıktı. Gelecek hafta evimizde önemli bir maç (Alanya) oynayacağız. Aynı performansı taraftarımız önünde de göstermek istiyoruz." Yeni hoca röportajını Türkçe olarak "Teşekkür ediyorum" diye bitirdi.

ŞAMPİYON HOCALARA SAYGI
Tribünden 3 teknik adamın görselleri yükseldi. Trabzonspor'la 1975-76, 1976-77, 1979-80 ve 1983- 84 yıllarında olmak üzere 4 şampiyonluk yaşayan Ahmet Suat Özyazıcı, bordo-mavili takımı 1978-79 ve 1980-81 yıllarında şampiyonluğa taşıyan Özkan Sümer ve iki hocanın ortasında kariyerinin ilk şampiyonluğu için gün sayan Abdullah Avcı yer aldı.

OTOBÜS TURA ÇIKTI
BORDO-mavili tribünler maç öncesi iki ayrı koreografi yaptı. Önce üstü açık otobüsle şehir turuna çıkan futbolcular resmedildi. Trabzonspor tarihindeki şampiyonluk kupaları görselleri de koreografide yer aldı.

BAŞKANLARDAN DOSTLUK RÜZGÂRI
BEŞIKTAŞ Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzon'da yeni teknik direktörü Valerien İsmael ile futbolcularını yalnız bırakmadı. Çebi karşılaşmayı da Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile birlikte izledi. İki başkan tribünde dostluk rüzgârları estirdi.

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