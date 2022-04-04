Darijo Srna: Beşiktaş ve Fenerbahçe ile maç yapacağız

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Shakhtar Donetsk Futbol Direktörü Darijo Srna, kulübün mevcut durumu ve Ukraynalılara yardım planı hakkında konuştu.

Ukrayna 24 TV kanalına konuşan Srna şunları söyledi:

"UEFA bize Avrupa'da çok sayıda hazırlık maçı düzenlememiz için yeşil ışık yaktı ve Ukraynalı futbolcularımız yurtdışına çıkma izni aldı. Biz de teknik heyet ve tüm Ukraynalı oyuncularla birlikte İstanbul'a gideceğiz. Ne yazık ki çoğu Brezilyalı oyuncu takımdan ayrıldığı için kadroda olmayacak. Belki sadece Marlon ve Ismaily gelecek.

"13 NİSAN'DA BEŞİKTAŞ, 19 NİSAN'DA FENERBAHÇE İLE OYNAYACAĞIZ"

13 Nisan'da Beşiktaş, 19 Nisan'da Fenerbahçe ile Türkiye'de oynayacağız. Ardından Sevilla, Haiduk Split, Paris Saint-Germain, Lazio ile karşılacağız. Bu maçlardan kazandığımız tüm para, Ukraynalılara ve çocuklara yardım etmek için Ukrayna'ya gönderilecek. Şu anda yardım için yapabileceğimiz en önemli şey bu. Kulübümüzün başkanı Rinat Akhov'un da dediği gibi, 'Ukrayna'yı yeniden inşa edip, güçlü bir ülke yapmak için tüm gücümüzü ve harcayacağımız zaman' Buna tamamen katılıyorum ve olacağına da inanıyorum."