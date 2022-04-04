G.Antep 90+7’de teslim oldu

Lacivert-beyazlılar evinde oynadığı maça adeta bir eksik başladı. Hajradinovic 15 ve 22. dakikalarda üst üste gördüğü sarı kartlarla oyun dışı kaldı. Gaziantep, 35. dakikada Djilobodji'nin kafa vuruşuyla öne geçti: 0-1. 42. dakikada Umut Bozok'un kaleciden dönen volesini tamamlayan Muleka skora denge getirdi: 1-1.90+4'te Fall'ın ortasında top İbrahim'in eline çarptı. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun VAR uyarısı ile pozisyonu izleyip penaltı noktasını gösterdi. 90+7'de atışı kullanan Hadergjonaj sonucu ilan etti: 2-1.yarının bitiminde soyunma odasına yönelen iki takım futbolcuları arasında gerginlik meydana geldi. Hakem triosu, oyuncuların arasına girerek olayların büyümesini engelledi. 65. dakikada ise Gaziantep FK'nın kazandığı faul sonrası futbolcular tekrar karşı karşıya gelirken tartışmaya Kasımpaşa yedek kulübesi de dahil oldu.