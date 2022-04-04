G.Antep 90+7’de teslim oldu

İki takımın da 10 kişi kaldığı maçta Kasımpaşa, Gaziantep FK’yı 90+7’de devirerek üst üste 4. galibiyetini aldı
Lacivert-beyazlılar evinde oynadığı maça adeta bir eksik başladı. Hajradinovic 15 ve 22. dakikalarda üst üste gördüğü sarı kartlarla oyun dışı kaldı. Gaziantep, 35. dakikada Djilobodji'nin kafa vuruşuyla öne geçti: 0-1. 42. dakikada Umut Bozok'un kaleciden dönen volesini tamamlayan Muleka skora denge getirdi: 1-1. 65. dakikadaDjilobodji gördüğü kırmızı kartlakonuk takımı 10 kişi bıraktı. 90+4'te Fall'ın ortasında top İbrahim'in eline çarptı. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun VAR uyarısı ile pozisyonu izleyip penaltı noktasını gösterdi. 90+7'de atışı kullanan Hadergjonaj sonucu ilan etti: 2-1.
YÜKSEK TANSİYON
İLK yarının bitiminde soyunma odasına yönelen iki takım futbolcuları arasında gerginlik meydana geldi. Hakem triosu, oyuncuların arasına girerek olayların büyümesini engelledi. 65. dakikada ise Gaziantep FK'nın kazandığı faul sonrası futbolcular tekrar karşı karşıya gelirken tartışmaya Kasımpaşa yedek kulübesi de dahil oldu. Hakem Yaşar KemalUğurlu, Serkan Reçber ile girdiğidiyaloğun ardından Djilobodji'yedirekt kırmızı kart gösterdi.