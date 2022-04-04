Nefes nefese

Larin 80'de kırmızı görünce Beşiktaş 10 kişi kaldı. Trabzon, 90+3'te Dorukhan'la direğe takıldısavunma kurgusunun verdiği avantajla orta sahada daha çok topa hakim olan Beşiktaş, Ghezzal'ın sürüklediği ataklarda birçok pozisyona girdi. Ancak bu anlarda kaleci Uğurcan sahne aldı. Trabzonspor ise ilk yarıda Djaniny ile girdiği net fırsattan yararlanamadı.67. dakikada Ghezzal, Abdülkadir'in müdahalesi ile yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Batshuayi, topu direğe nişanladı. 71. dakikada Ghezzal'ın ara pasında meşin yuvarlakla buluşan Rosier, skora denge getirdi. 80'de Larin kırmızı kart görürken 90+3'te Dorukhan'ın vuruşu üst direkten dışarıya gitti.Beşiktaş, rakamlarda Trabzonspor'a üstünlük kurdu. 15 şut atan siyah-beyazlılar 3 isabet buldu. Bordomavililer 8 şutun 2'sini kaleyle buluşturabildi. Beşiktaş'ın gol beklentisi 2.12 olurken, Fırtına'nın 0.78'de kaldı. Pas başarı oranında da yüzde 76'ya 74 üstünlük Kara Kartal'ındı.Beşiktaş'la 1-1 berabere kalan Trabzonspor, bu sezon İstanbul takımlarına karşı maç kaybetmedi. Bordo-mavili ekip, İstanbullu rakipleriyle toplamda 10 karşılaşma oynarken 6 galibiyet, ve 4 beraberlik elde etti. Attığı 15 gole karşılık ise kalesinde 7 gol gören Karadeniz ekibi söz konusu maçlarda 22 puan topladı.