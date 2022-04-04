Nefes nefese

Karşılaşmada tempo bir an olsun düşmedi. Kartal, yeni hocası ve yeni dizilişi 3-4-3’le göz doldurdu. Fırtına, Cornelius’la Ersin’in hatasını affetmezken, Batshuayi ile penaltı kaçıran konuk takıma Rosier eşitliği getirdi
Larin 80'de kırmızı görünce Beşiktaş 10 kişi kaldı. Trabzon, 90+3'te Dorukhan'la direğe takıldı
Üçlü savunma kurgusunun verdiği avantajla orta sahada daha çok topa hakim olan Beşiktaş, Ghezzal'ın sürüklediği ataklarda birçok pozisyona girdi. Ancak bu anlarda kaleci Uğurcan sahne aldı. Trabzonspor ise ilk yarıda Djaniny ile girdiği net fırsattan yararlanamadı. İkinci yarıya Nwakaeme-Cornelius değişikliği ile başlayanAbdullah Avcı, istediği gole56. dakikada Danimarkalı yıldızlaulaştı. 67. dakikada Ghezzal, Abdülkadir'in müdahalesi ile yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Batshuayi, topu direğe nişanladı. 71. dakikada Ghezzal'ın ara pasında meşin yuvarlakla buluşan Rosier, skora denge getirdi. 80'de Larin kırmızı kart görürken 90+3'te Dorukhan'ın vuruşu üst direkten dışarıya gitti.
RAKAMLARDA KARTAL ÖNDE
Beşiktaş, rakamlarda Trabzonspor'a üstünlük kurdu. 15 şut atan siyah-beyazlılar 3 isabet buldu. Bordomavililer 8 şutun 2'sini kaleyle buluşturabildi. Beşiktaş'ın gol beklentisi 2.12 olurken, Fırtına'nın 0.78'de kaldı. Pas başarı oranında da yüzde 76'ya 74 üstünlük Kara Kartal'ındı.
İSTANBUL'A YINE KAYBETMEDİ
Beşiktaş'la 1-1 berabere kalan Trabzonspor, bu sezon İstanbul takımlarına karşı maç kaybetmedi. Bordo-mavili ekip, İstanbullu rakipleriyle toplamda 10 karşılaşma oynarken 6 galibiyet, ve 4 beraberlik elde etti. Attığı 15 gole karşılık ise kalesinde 7 gol gören Karadeniz ekibi söz konusu maçlarda 22 puan topladı.