Trabzonspor haberi: Erce Kardeşler'den Uğurcan Çakır sözleri! "Buzdağının görünen kısmı"

"BENCE UĞURCAN İÇİN BUZDAĞININ GÖRÜNEN KISMI"

Takımın as kalecisi ve takım arkadaşı Uğurcan Çakır'dan övgü dolu sözlerle bahseden Erce şunları söyledi:

"Bu zamana kadar çalıştığım kaleciler arasında en yeteneklisi bence Uğurcan. İnanılmaz meziyetleri var, iyi de bir çocuk. 3 yıl oldu, ilk geldiğimden beri üzerine çok fazla şey kattı. Onun sayesinde ben de kendimi daha fazla geliştirdim. Avrupa'nın büyük liglerinde ülkemizi çok rahatlıkla temsil edecek. Sadece Trabzonspor'un değil, ülkemizin bir değeri. Uğurcan bence şu an oynadığının 2-3 katını çok rahat oynayabilir. Onu her gün çıplak gözle görüyorum. Bence bu, Uğurcan için buzdağının görünen kısmı. Buzdağının görünmeyen kısmını da biz görüyoruz. İnsanlar için belki onun bu kadar iyi olması şaşırtıcı olabilir ama benim için hiçbir şekilde şaşırmıyorum onun bu kadar iyi oynamasına. Avrupa'da daha iyisini de yapacaktır. İnşallah o şansı yakalayabilir. Oralarda futbol başka, her futbolcunun Avrupa hayali vardır. İnşallah Avrupa'nın büyük liglerinde bizleri en iyi şekilde temsil eder."

"ESKİDEN KALECİLİK DAHA KOLAYDI"

Futbolda değişen kuralların kaleciliği de etkilediğini anlatan Erce, "Eskiden kalecilik daha kolaydı. Çünkü geriden oyun kurma diye tabir ettiğimiz bir meziyet beklenmezdi. Sadece kaleciden gelen topları kurtarsın, yeter gözükürdü. Bu şekilde daha fazla meziyet bindi ama daha iyi oldu. Eskiden top sizdeyken kaleciye hiçbir şekilde ihtiyaç olmuyordu. Sadece orada duruyordunuz, geri pas bile atılmıyordu. Oyuna giremiyordunuz. Şimdi bu şekilde maç içinde top gelmeyebiliyor ama ayaklarınızı daha fazla kullandığınız için sürekli maçta ısınmış olarak kalabiliyorsunuz. Bence bu çok da gerekli bir şey. Özellikle kendi ceza sahanızın içerisinde kendi oyuncularınızın girebilmesinden sonra iyice önem kazandı. Kaleciyi saymazsak, karşıda 10 kişi oluyor, siz 11 kişi oluyorsunuz. Top sizdeyken bir kişi fazla oluyorsunuz. Bunu ilk olarak çok büyük kulüpler yapmaya başladı ama sonrasında bütün kulüpler bunu oturtmaya başladı. Ben de bunu Altınordu'da öğrenmiştim. Dünyadaki iyi kalecilerin de bu şekilde kullanmaya başladığını görünce kaleciler de evrimleşmeye başladı. Daha fazla topa değmek daha iyi bizim için" dedi.