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Giriş Tarihi: 9.4.2022 11:27 Son Güncelleme: 9.4.2022 11:34

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu olağanüstü seçimi başladı

DHA
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu olağanüstü seçimi başladı

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) olağanüstü seçimli genel kurulu, divan yönetimi seçimi maddesinin yer aldığı gündemle başladı.

Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurula; başkan Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, YDK başkan adayları Vefa Küçük, Uğur Dündar, Sait Yılmaz, Nail Kır ve YDK üyeleri katıldı.

14 sandıkta 3 bin 76 üyenin oy kullanma hakkına sahip olduğu olağanüstü seçimli genel kurulda ilk olarak başkan adayları açıklamalarda bulunacak. Sonrasında üyeler oy kullanma sürecine geçecek. Olağanüstü seçimli genel kurulda oy kullanma işlemi saat 15.00'te sona erecek.

Öte yandan pandemi sebebiyle geçen sene yapılması gereken ancak bu seneye ertelenen seçim nedeniyle göreve gelecek yüksek divan kurulu başkanı 2 yıl başkanlık koltuğunda oturacak.

LİSTEYİ 4 ADAY SEÇTİ

Fenerbahçe Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda divan başkanlığı için 4 aday listeyi birlikte seçti. YDK üyelerine sunulan liste sonucunda divan başkanlığına Talat Yılmaz, oy birliği ile seçildi.

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Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu olağanüstü seçimi başladı
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