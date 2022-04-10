Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'un konuğu Giresunspor! Malatya'nın kader maçı (CANLI)

Süper Lig'de 31. hafta heyecanı devam ediyor. Ligin son sırasına demir atan Yeni Malatyaspor evinde Giresunspor'u ağırlıyor. Yeni Malatyaspor bu maçı kaybettiği taktirde Süper Lig'den düşmesi kesinleşen ilk takım olacak.
İLK YARIDAN DAKİKALAR
9. dakikada gelişen Öznur Kablo Yeni Malatyaspor atağında sağ kanattan Dicko'nun pasıyla buluşan Mustafa Eskihellaç'ın ceza sahası dışından vuruşu kaleci Okan Kocuk'un kucağında kaldı.
13. dakikada Chiquinho'nun ceza sahasına gönderdiği uzun topu kaleci Ertaç Özbir karşıladı. Mehmet Umut Nayir önüne düşen meşin yuvarlağı kaleci Ertaç Özbir'in solundan auta attı.
GOL! 23. dakikada konuk ekip öne geçti. Chiquinho'nun sol kanattan kullandığı korner atışını kaleci Ertaç Özbir uzaklaştırdı. Traore, önüne düşen meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1
42. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın ceza sahasına gönderdiği topa iyi yükselen Tetteh'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Okan Kocuk kucağında kaldı.
45. dakikada Donsah'ın pasıyla buluşan Mustafa Eskihellaç'ın vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyuna döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.