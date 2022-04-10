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Giriş Tarihi: 10.4.2022 14:38 Son Güncelleme: 10.4.2022 15:22

Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'un konuğu Giresunspor! Malatya'nın kader maçı (CANLI)

Süper Lig’de Yeni Malatyaspor’un konuğu Giresunspor! Malatya’nın kader maçı CANLI

Süper Lig'in 31. haftasında Yeni Malatyaspor evinde Giresunspor'u ağırlıyor. Kader maçına çıkan Yeni Malatyaspor, bu maçı kaybettiği taktirde ligden düşmesi kesinleşen ilk takım olacak. Maçın canlı anlatımını haberimizden yapabilirsiniz.

Süper Lig'de 31. hafta heyecanı devam ediyor. Ligin son sırasına demir atan Yeni Malatyaspor evinde Giresunspor'u ağırlıyor. Yeni Malatyaspor bu maçı kaybettiği taktirde Süper Lig'den düşmesi kesinleşen ilk takım olacak.

CANLI ANLATIM

Canlı Skor: Yeni Malatyaspor 0 - 1 Giresunspor

GOL: 23' Traore

İKİ TAKIMIN 11'İ

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Awuku, Campi, Mustafa, Kenan, Azubuike, Tetteh, Donsah, Hafez, Jospin, Dicko

Giresunspor: Okan, Hayrullah, Diarra, Alexis, Aziz, Traore, Flavio, Suleymanov, Chiquinho, Diabate, Umut

İLK YARIDAN DAKİKALAR
9. dakikada gelişen Öznur Kablo Yeni Malatyaspor atağında sağ kanattan Dicko'nun pasıyla buluşan Mustafa Eskihellaç'ın ceza sahası dışından vuruşu kaleci Okan Kocuk'un kucağında kaldı.
13. dakikada Chiquinho'nun ceza sahasına gönderdiği uzun topu kaleci Ertaç Özbir karşıladı. Mehmet Umut Nayir önüne düşen meşin yuvarlağı kaleci Ertaç Özbir'in solundan auta attı.
GOL! 23. dakikada konuk ekip öne geçti. Chiquinho'nun sol kanattan kullandığı korner atışını kaleci Ertaç Özbir uzaklaştırdı. Traore, önüne düşen meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1
42. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın ceza sahasına gönderdiği topa iyi yükselen Tetteh'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Okan Kocuk kucağında kaldı.
45. dakikada Donsah'ın pasıyla buluşan Mustafa Eskihellaç'ın vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyuna döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

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Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'un konuğu Giresunspor! Malatya'nın kader maçı (CANLI)
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