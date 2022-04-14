Karagümrüklü futbolcu Jimmy Durmaz'dan flaş itiraf! "Gerekirse kaleye de geçerim"

Karagümrük'ün İsveç asıllı yıldızı Jimmy Durmaz, çok özel açıklamalarda bulundu ve özel poz verdi. Bugüne kadar Karagümrük formasıyla sağ bek, sol bek, stoper, ön libero, sağ açık, sol açık, orta saha ve forvette forma giyen ve sadece kaleye geçmeyen Jimmy, babasının geçmişte İsveç'te kalecilik yaptığını belirterek, kaleci Viviano'nun forma ve eldivenlerini giyerek "Takımın ihtiyacı olursa kaleye de geçerim" dedi.

"KASIMPAŞA'DAN 6 PUAN ALMAK ÖNEMLİYDİ"

Geçtiğimiz hafta sonunda oynanan Kasımpaşa maçıyla sözlerine başlayan Jimmy Durmaz, "Kasımpaşa maçı çok güzel geçti. Biz bu maçın taraftar için, bizim için ve kulüp için çok önemli olduğunu biliyorduk. O yüzden çok iyi hazırlandık ve iyi performans gösterdik. Bu sezon Kasımpaşa ile oynadığımız 2 maçtan 6 puan aldık ve bu sezon Kasımpaşa'ya karşı oynadığımız maçlarda iyi sonuçlar elde ettik. Ben de maçta bir asist yaptım. Pesic bizim gol kralımız. Ona yardımcı olmak istiyordum. Gol kralı olması için ona pas vermeye devam edeceğim" dedi. Bu hafta oynanacak olan Trabzonspor karşılaşmasında cezalı olduğu için forma giyemeyecek olan yıldız oyuncu, "Maalesef cezalıyım. Trabzon'da her maç çok iyi atmosferde oluyor. Ben yokum ama kimin oynayacağı fark etmez. İyi bir kadromuz var. Genç oyuncularımız da iyi. Fark etmez kimin oynayacağı. Elimizden geleni yapacağız" diye konuştu. Genç isimlere de takımdaki herkesin destek verdiğine dikkat çeken Durmaz "Genç oyunculara her zaman saha içinde ve dışında destek veriyoruz. O yüzden onlar da iyi performans veriyorlar. Her konuda onlar için her şeyi yapıyoruz" ifadelerini kullandı.