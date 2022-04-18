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Giriş Tarihi: 18.4.2022 09:46 Son Güncelleme: 18.4.2022 09:55

43 yaşındaki kaleci sahada kalbine yenik düştü! Tüm müdahalelere rağmen…

İHA
43 yaşındaki kaleci sahada kalbine yenik düştü! Tüm müdahalelere rağmen…

Ege Bölgesi Masterlar Futbol Federasyonu Ligi'nin final maçında veteran kaleci Fatih Mumcu (43) maç sırasında kalp krizi geçirdi. Acil sağlık ekiplerinin gelmesiyle hastaneye kaldırılan Mumcu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İşte tüm detaylar…

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bulunan Bostanlı Hasan Türker Sahası'nda Bodrum Belediyesi Masterlar ile 9 Eylül Masterlar takımları arasında oynanan Ege Bölgesi Masterlar Futbol Federasyonu Ligi final maçında, Bodrum Belediyesi'nin kalecisi Fatih Mumcu takımı 3-1 öndeyken rahatsızlanıp yere yığıldı.

Veteran kalecinin bilinci kapalı şekilde yerde yattığını gören takım arkadaşları yanına koşarak ilk müdahaleyi yaptı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından olay yerine ambulans sevk edildi. Ambulans ile Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisine kaldırılan talihsiz kaleci, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mumcu'nun ilk belirlemelere göre kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi. Veteran kalecinin arkasından hastaneye giden takım arkadaşları, acı haberi alınca gözyaşlarına boğuldu.

Futbol sahasında kahreden ölüm! Bir anda yere yığıldı | Video

Veteran kaleci Fatih Mumcu, profesyonel kariyerinde Batman Petrolspor'un ve Tavşanlı Linyitspor'un formaları terletti.

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43 yaşındaki kaleci sahada kalbine yenik düştü! Tüm müdahalelere rağmen…
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