Rizespor - Fenerbaçe maçı sonrası İsmail Kartal’dan çarpıcı galibiyet açıklaması!

"4 lig, 1 de hazırlık maçı 5 maçtır gol yemiyoruz. Ancak oyun içerisinde mevkilerde çok değişiklik yapıyoruz ve rakibi şaşırtmak istiyoruz. Oyuncularım da bundan keyif alıyor, bana bunu söylüyorlar. Mesela sol bek Ferdi sol açık gibi, orta saha da sol bek gibi oynadı. Böylelikle hücumdaki etkinliğimizi arttırmak istiyoruz. Bunları çalışyoruz ekip olarak."

"Arda Güler her geçen gün oynamaya çalışıyor, oynatmaya çalışıyoruz. Bu dengeler içinde giren çıkan herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor. Arda Güler de pozitif işler yaptı. Arda'yı da bütün oyuncularımı tebrik ettiğim gibi kutluyorum. Herkese aynı mesafedeyim. Herkese aynı mesafedeyim. Arda'ya, İrfan Can'a, Nazım'a, Tisserand'a olsun... Hepsini seviyorum."

"Rizespor'a başarılar diliyorum. Rizespor büyük bir camia. Buraları değil, çok güzel yerleri hak ediyorlar."