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Giriş Tarihi: 22.4.2022 23:47

Rizespor - Fenerbaçe maçı sonrası İsmail Kartal'dan çarpıcı galibiyet açıklaması!

Rizespor - Fenerbaçe maçı sonrası İsmail Kartal’dan çarpıcı galibiyet açıklaması!

Süper Lig'de 34. haftanın açılış maçında Fenerbahçe deplasmanda Çaykur Rizespor'u 6-0'lık skorla geçti ve üst üste 6. galibiyetini aldı. Serdar Dursun, ilk maçta olduğu gibi bu maçta da Rizespor'a karşı hat-trick yaptı. Maçın ardından İsmail Kartal, galibiyetle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor'u 6-0 yenen Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal, rakibin henüz ilk saniyelerde 10 kişi kalmasının kendileri için avantaj olduğunu söyledi.

Kartal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, her iki takım için de zor bir mücadeleye çıktıklarını belirtti.

Çaykur Rizespor'un ligde kalma yarışında kazanmak istediğini vurgulayan Kartal, şunları söyledi:

"Rizespor'un agresif oynayacağını tahmin ediyorduk. Sabırlı ve sakin olmamız gerektiğini söylemiştim. Çok motive olmuşlardı ama kırmızı kart işimizi kolaylaştırdı, takım rahatladı. Erken bulduğumuz gol ve penaltı golleriyle devre 3-0 bitti. Farklı kazandık, mutluyuz. Sabırlı, kendi oyunumuzla beklediğimizden daha rahat bir galibiyet oldu. Bunun nedeni de rakibimizin 10 kişi oynamasıydı. Ancak biz buna karşın da ciddiyeti elden bırakmadık."

"4 lig, 1 de hazırlık maçı 5 maçtır gol yemiyoruz. Ancak oyun içerisinde mevkilerde çok değişiklik yapıyoruz ve rakibi şaşırtmak istiyoruz. Oyuncularım da bundan keyif alıyor, bana bunu söylüyorlar. Mesela sol bek Ferdi sol açık gibi, orta saha da sol bek gibi oynadı. Böylelikle hücumdaki etkinliğimizi arttırmak istiyoruz. Bunları çalışyoruz ekip olarak."

"Arda Güler her geçen gün oynamaya çalışıyor, oynatmaya çalışıyoruz. Bu dengeler içinde giren çıkan herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor. Arda Güler de pozitif işler yaptı. Arda'yı da bütün oyuncularımı tebrik ettiğim gibi kutluyorum. Herkese aynı mesafedeyim. Herkese aynı mesafedeyim. Arda'ya, İrfan Can'a, Nazım'a, Tisserand'a olsun... Hepsini seviyorum."

"Rizespor'a başarılar diliyorum. Rizespor büyük bir camia. Buraları değil, çok güzel yerleri hak ediyorlar."

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Rizespor - Fenerbaçe maçı sonrası İsmail Kartal'dan çarpıcı galibiyet açıklaması!
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