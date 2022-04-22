Son dakika Galatasaray haberi: Mircea Lucescu’dan Morutan ve Cicaldau itirafı!

A Milli Takım eski teknik direktörü Mircea Lucescu, Galatasaray'ın Rumen oyuncuları oyuncuları Olimpiu Morutan ve Alexandru Cicaldau ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Lucescu, Galatasaray ile oynadıkları yardım maçına ilişkin konuşurken, Morutan ve Cicaldau'dan övgüyle bahsetti.
Romanya'da katıldığı bir televizyon programında konuşan Lucescu'nun açıklamaları şöyle:
"Galatasaray ile dostluk maçı oynadık ve Cicaldau ile Moruțan da oradaydı. Morutan ve Cicaldau, kalite olarak diğer oyuncuların üzerindeler. Galatasaray'da sadece Morutan ve 2-3 oyuncu dripling yapabiliyor. Onlar iyi oyuncular."