Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika Galatasaray haberi: Mircea Lucescu'dan Morutan ve Cicaldau itirafı!
Giriş Tarihi: 22.4.2022 14:58 Son Güncelleme: 22.4.2022 14:58

Son dakika Galatasaray haberi: Mircea Lucescu'dan Morutan ve Cicaldau itirafı!

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Son dakika Galatasaray haberi: Mircea Lucescu’dan Morutan ve Cicaldau itirafı!

Son dakika Galatasaray haberi: A Milli Takım eski teknik direktörü Mircea Lucescu, Galatasaray'ın Rumen oyuncuları oyuncuları Olimpiu Morutan ve Alexandru Cicaldau ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Lucescu, Galatasaray ile oynadıkları yardım maçına ilişkin konuşurken, Morutan ve Cicaldau'dan övgüyle bahsetti. İşte tüm detaylar...

A Milli Takım eski teknik direktörü Mircea Lucescu, Galatasaray'ın Rumen oyuncuları oyuncuları Olimpiu Morutan ve Alexandru Cicaldau ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Lucescu, Galatasaray ile oynadıkları yardım maçına ilişkin konuşurken, Morutan ve Cicaldau'dan övgüyle bahsetti.

Pro Sport bu haberi, "Galatasaray onlardan kurtulmak istiyor ama Mircea Lucescu, Alex Cicaldau ve Olimpiu Moruțan'dan etkilendi" başlığı derledi.

Romanya'da katıldığı bir televizyon programında konuşan Lucescu'nun açıklamaları şöyle:

"Galatasaray ile dostluk maçı oynadık ve Cicaldau ile Moruțan da oradaydı. Morutan ve Cicaldau, kalite olarak diğer oyuncuların üzerindeler. Galatasaray'da sadece Morutan ve 2-3 oyuncu dripling yapabiliyor. Onlar iyi oyuncular."

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA! Emekli bayram ikramiyeleri için ödeme tarihi belli oldu: Emekli Ramazan Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak?
Sebze ve meyvede fiyat oyunu! Yük çiftçide para aracı ve markette
Rusya Ukrayna savaşında çok konuşulacak açıklama! ABD savaş başlamadan önce bunu yapmış...
SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan İstanbul ve Bursa'daki bombalı saldırılarla ilgili açıklama: Failleri tespit ettik
Son dakika | İşçi, memur ve emekli için Bakan Bilgin'den flaş açıklama: Temmuz ayında düzenleme
SON DAKİKA: Yüzlerce kişiyi 80 milyon dolandırdılar! Bodrum'da, kar payı vurgunu
Rusya Ukrayna savaşında son dakika | Mariupol'ü ele geçirdiler! Putin'den talimat:' Kuş dahi uçurtmayın'
İzmir'de CHP'yi sarsan kumpas iddiası
Son dakika: Başak Cengiz davasında flaş gelişme! Üst kurul raporu ‘cezai ehliyeti tam’ dedi
Başkan Erdoğan'dan Suudi Arabistan'daki ezan yarışmasında birinci olan Muhsin Kara'ya tebrik
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika Galatasaray haberi: Mircea Lucescu'dan Morutan ve Cicaldau itirafı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA