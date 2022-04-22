Son dakika Galatasaray haberi: Mircea Lucescu’dan Morutan ve Cicaldau itirafı!

Romanya'da katıldığı bir televizyon programında konuşan Lucescu'nun açıklamaları şöyle:

"Galatasaray ile dostluk maçı oynadık ve Cicaldau ile Moruțan da oradaydı. Morutan ve Cicaldau, kalite olarak diğer oyuncuların üzerindeler. Galatasaray'da sadece Morutan ve 2-3 oyuncu dripling yapabiliyor. Onlar iyi oyuncular."