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Giriş Tarihi: 23.4.2022 13:36 Son Güncelleme: 23.4.2022 13:54

Yeni Malatyaspor Kulübünde olağanüstü kongre iptal edildi

AA
Yeni Malatyaspor Kulübünde olağanüstü kongre iptal edildi

Spor Toto Süper Lig takımlarından Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'da yarın gerçekleştirilmesi planlanan olağanüstü seçimli kongrenin iptal edildiği bildirildi.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "24 Nisan Pazar günü yapılması planlanan kulübümüzün olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı, tüzük gereği olağan genel kurulun mayıs ayında yapılacak olması ve seçilecek yönetim kurulunun mayıs ayında tekrar seçime gidecek olması sebebiyle, divan kurulumuz ve Büyükşehir Belediye Başkanımız ile yaptığımız istişareler sonucu iptal edilmiştir. Mayıs ayında yapılacak olağan genel kurul toplantısıyla ilgili duyuru ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

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Yeni Malatyaspor Kulübünde olağanüstü kongre iptal edildi
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