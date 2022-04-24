Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Süper Lig'de küme düşen Yeni Malatyaspor'un konuğu Konyaspor! Maçta ikinci gol -CANLI-
Giriş Tarihi: 24.4.2022 16:02 Son Güncelleme: 24.4.2022 16:52

Süper Lig'de küme düşen Yeni Malatyaspor'un konuğu Konyaspor! Maçta ikinci gol -CANLI-

Süper Lig’de küme düşen Yeni Malatyaspor’un konuğu Konyaspor! Maçta ikinci gol -CANLI-

Süper Lig'de 34. haftasında heyecan devam ediyor. Süper Lig'den küme düşmesi kesinleşen ilk takım olan Yeni Malatyaspor evinde, ikincilik mücadelesi veren Konyaspor'u ağırlıyor. Maçın canlı anlatımın haberimizden yapabilirsiniz.

Süper Lig'de 34. haftasında Yeni Malatyaspor evinde Konyaspor'u ağırlıyor. Konyaspor, küme düşen ilk takım olan Yeni Malatyaspor'u mağlup etmek ve ikincilik için mücadelesini devam ettirmek istiyor.

CANLI ANLATIM

Canlı Skor / Malatyaspor 0-2 Konyaspor

GOL: 7' Abdülkerim, 37' Ahmed Hassan

İKİ TAKIMIN 11'İ

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Philip, Campi, Azubuike, Buğra, Donsah, Barış, Kenan, Mustafa, Tetteh, Dicko

Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner, Michalak, Endri Çekiçi, Bytyqi, Ahmed Hassan

EN ÇOK OKUNANLAR

SABAH'ın hediye haberi CHP Genel Merkezi'ni karıştırdı! Özel kalemden artanlar Kılıçdaroğlu'na gidiyor
Son dakika! Çavuşoğlu: Rusya'dan Suriye'ye giden uçaklara hava sahasını kapattık
Bakan Çavuşoğlu Türkiye aleyhine slogan atan protestoculara cevabını verdi! Yaptığı hareket damga vurdu
Gizemli hepatit paniği: Bu belirtiler ile ortaya çıkıyor! Koronavirüs ile bağlantısı var mı?
Son dakika: İngiliz basınından 'TÜRKİYE' provokasyonu
Dünyanın gündemine oturan 'Teravih Treni' görüntüsü: O imam SABAH'a konuştu: Ailecek gelmeye başladılar
Son dakika haberi: Emekli bayram ikramiyeleri için ödeme tarihi belli oldu: Emekli Ramazan Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak?
Son Dakika: Araç sahipleri dikkat! Çok konuşulacak trafik sigortası kararı geldi
Antalya'da evlat vahşeti! Başına mermerle vurarak öldürdü
Başkan Erdoğan iftar sonrası esnaf ve vatandaşlarla çay içti
ARKADAŞINA GÖNDER
Süper Lig'de küme düşen Yeni Malatyaspor'un konuğu Konyaspor! Maçta ikinci gol -CANLI-
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA