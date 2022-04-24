Süper Lig’de küme düşen Yeni Malatyaspor’un konuğu Konyaspor! Maçta ikinci gol -CANLI

Süper Lig'de 34. haftasında Yeni Malatyaspor evinde Konyaspor'u ağırlıyor. Konyaspor, küme düşen ilk takım olan Yeni Malatyaspor'u mağlup etmek ve ikincilik için mücadelesini devam ettirmek istiyor.
Canlı Skor / Malatyaspor 0-2 Konyaspor
GOL: 7' Abdülkerim, 37' Ahmed Hassan
İKİ TAKIMIN 11'İ
Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Philip, Campi, Azubuike, Buğra, Donsah, Barış, Kenan, Mustafa, Tetteh, Dicko
Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner, Michalak, Endri Çekiçi, Bytyqi, Ahmed Hassan