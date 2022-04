Ünal Aysal'dan seçim tepkisi! "Tüzük değişikliği gerekebilir..."

Ama biraz ciddi çalışma, biraz iman gücü ve bol pozitif irade ile kurumun hiçbir mülkünü satmadan güçlü sponsorlarımız için bol proje geliştirerek yepyeni güçlü kadroları finanse edebildik ve hemen hemen bütün branşlarda daha ilk seneden itibaren başarıyı yakalayabildik.

Bunu biz yapabildi isek yönetim görevini yüklenecek yeni arkadaşlarımızın da aynısını yapabilmesi mümkün olabilir diye onlara güvenmek zorundayız.

3- 30 Nisan'da yapılacak seçimde 2 aday var; sayın Eşref Hamamcıoğlu ile sayın Metin Öztürk. Eşref bey sizin kendisini desteklediğinizi dile getirmişti ancak sizden de duymak isteriz. Desteklediğiniz bir isim mevcut mu?

Her iki aday arkadaşımızın da özverili çalışmalarını kutluyor ve hedefledikleri başarıyı yakalamaları için hepimizin onlara tecrübelerimiz ve imkanlarımızla Galatasarayı sevenler olarak gerektiğinde her türlü yardım, destek ve ilişkiyi hizmetlerine vermemiz gerektiğine inanıyorum. Eski bir başkan olarak iki Galatasaraylı kardeşim arasında o gün sandıkta mecburen gelenek ve tecrübe bazında bir tercih yapmak zorunda kalacak olsam dahi kalben kendimi her ikisine de aynı yakınlıkta hissediyorum.