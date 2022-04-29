Ünal Aysal'dan seçim tepkisi! "Tüzük değişikliği gerekebilir..."

İşte Ünal Aysal'ın açıklamaları...

1- Galatasaray taraftarına en son heyecan veren başkan sizdiniz, sizden sonra takım sürekli olarak bir düşüş yaşadı. Sizce bu düşüş ne zamana kadar devam edecek?

Size şunu söyleyebilirim, kesinlikle Galatasaray'da böyle bir düşüş devam etmez. Kurumsal yapımız buna müsaade etmez, bizler de Galatasaray taraftarı olarak buna müsaade etmeyiz. İlk hedefimiz şu anda, yapılacak seçimde bir arkadaşımızı ve ekibini bir an evvel önce takımın başına getirmek, ona azami desteği vermek. Bu geçici olmasını temenni ettiğimiz sorunları yeni montajlarla ve yeni çözümlerle ortadan kaldırmak olacak.



2- 2011 yılında, bir önceki sezon 8. Olmuş ve Avrupa kupalarına katılamamış bir takımı devraldınız ve 4 senede 3 şampiyonluk yaşayan, Şampiyonlar Ligi'de son 16 ve çeyrek final gören bir takıma evirdiniz. Hatta Real Madrid karşılaşmalarında VAR sistemi olsa yarı finale bile çıkardı takım. Yeni gelecek olan yönetime bu konuda ne önerirsiniz? Takım bu sezon da tahmini olarak o sıralarda bitirecek gibi duruyor Süper Lig'i…

Tarih tekerrürden ibarettir, aynı sebepler genelde aynı neticeleri üretir. Maalesef bu son 3 yıl yeni bir 2008-2011 dönemini yaşadık. Hatırlarsınız biz 2011-2015 arasında işbaşına geldiğimizde; yeni yapılmış ve bir sürü eksiği olan ama 10 yıllık isim hakkı bedeli, 3 yıllık loca kiraları ve birinci yılın koltuk satışları tahsil edilmiş veya peşinen kırdırılıp harcanmış, sosyal tesisleri harap, kasası boşalmış ve 328M USD borç - alacak farkı ve bu borcun ciddi bir faiz yükünü devralmıştık . Futbolda elimizde Arda'nın dışında satılacak başka oyuncunun olmadığı ve Basketbol dahil bütün amatör branşları başarısız ve moralsiz kadroları diğer çözüm bekliyen sorunlardı.