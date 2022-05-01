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Giriş Tarihi: 1.5.2022 15:38 Son Güncelleme: 1.5.2022 15:39

Alanya evinde Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor! Maçta ilk düdük geldi (CANLI)

Alanya evinde Yeni Malatyaspor’u ağırlıyor! Maçta ilk düdük geldi CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Alanyaspor evinde ligden düşmesi kesinleşen Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor! Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 16.00'da başlayan mücadeleyi Turgut Doman yönetiyor. Maç öncesinde Alanyaspor 52 puanla 8, Yeni Malatyaspor ise 20 puanla son sırada yer alıyor. Alanyaspor - Yeni Malatyaspor maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Alanyaspor evinde ligden düşmesi kesinleşen Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor! Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 16.00'da başlayan mücadeleyi Turgut Doman yönetiyor. Maç öncesinde Alanyaspor 52 puanla 8, Yeni Malatyaspor ise 20 puanla son sırada yer alıyor. Alanyaspor - Yeni Malatyaspor maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...

Alanyaspor 0 - 0 Yeni Malatyaspor (İlk yarı oynanıyor)

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ALANYASPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇININ 11'LERİ

Alanyaspor: Yusuf, Juanfran, Novais, Milunovic, Efkan, Candeias, Emre, Borja, Furkan, Oğuz, Eduardo
Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Yiğit, Philip, Buğra, Kenan, Barış, Tetteh, Jospin, Berat, Miraç, Dicko

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Alanya evinde Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor! Maçta ilk düdük geldi (CANLI)
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