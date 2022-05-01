Alanya evinde Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor! Maçta ilk düdük geldi (CANLI)

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Alanyaspor evinde ligden düşmesi kesinleşen Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor! Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 16.00'da başlayan mücadeleyi Turgut Doman yönetiyor. Maç öncesinde Alanyaspor 52 puanla 8, Yeni Malatyaspor ise 20 puanla son sırada yer alıyor. Alanyaspor - Yeni Malatyaspor maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...
Alanyaspor 0 - 0 Yeni Malatyaspor (İlk yarı oynanıyor)
ALANYASPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇININ 11'LERİ
Alanyaspor: Yusuf, Juanfran, Novais, Milunovic, Efkan, Candeias, Emre, Borja, Furkan, Oğuz, Eduardo
Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Yiğit, Philip, Buğra, Kenan, Barış, Tetteh, Jospin, Berat, Miraç, Dicko