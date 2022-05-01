Son dakika: Trabzonspor’un kupa töreni ne zaman? Tarih belli oldu

Cornelius ayrıca bu sezon üçüncü kez aynı takıma iki maçta da gol atmayı başardı. Danimarkalı bundan önce Alanyaspor ve Beşiktaş'a karşı da sezonun her iki maçında gol atmıştı. Bordo-mavili forma ile gol kralı olan son futbolcu ise Alexander Sörloth.. Norveçli golcü 2019-20 sezonunda 24 golle zirvede yer almıştı.