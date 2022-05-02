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Giriş Tarihi: 2.5.2022 22:54 Son Güncelleme: 2.5.2022 23:00

FIFA'dan Trabzonspor paylaşımı! Şampiyonluk kutlaması...

AA
FIFA’dan Trabzonspor paylaşımı! Şampiyonluk kutlaması...

FIFA, Trabzonspor’un şampiyonluk kutlama görüntülerini, "38 yıl sonra ilk şampiyonluğunuzu kazandığınızda..." ifadesiyle paylaştı.

FIFA, resmi Twitter hesabından, Spor Toto Süper Ligi'nin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamasındaki görsel şöleni, "38 yıl sonra ilk şampiyonluğunuzu kazandığınızda..." ifadesiyle yayımladı. Pazartesi motivasyonu notuyla yapılan paylaşımda, Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından yayınlanan görüntüye yer verdi.

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FIFA'dan Trabzonspor paylaşımı! Şampiyonluk kutlaması...
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