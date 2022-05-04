Diego Maradona’nın forması için rekor bedel! Servet ödediler...

6 Nisan'da Sotheby's'ten yapılan açıklamada ise formanın açık artırmayla satışa çıkartılacağı belirtilmişti. Sotheby's'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Maradona'nın formasının online olarak satışının gerçekleştirildiği belirtildi. Satışın ise 9 milyon 284 bin 536 dolara tamamlandığı kaydedildi.