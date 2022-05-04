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Giriş Tarihi: 4.5.2022 20:14 Son Güncelleme: 4.5.2022 20:18

Diego Maradona'nın forması için rekor bedel! Servet ödediler...

Diego Maradona’nın forması için rekor bedel! Servet ödediler...

Dünya futbol tarihinin kimilerine göre en iyisi olan Diego Armando Maradona, ölümünün ardından rekorlara konuk olmaya devam ediyor. Arjantinli efsanenin 1986 Dünya Kupası çeyrek finalinde giydiği forma, rekor bedelle satıldı.

Futbol tarihinin efsane futbolcularından Diego Armando Maradona, aktif futbol kariyerine devam ettiği sırada tüm dünyada yıllar boyu unutulmayacak bir gole imza atmıştı.

1986 Dünya Kupası'nda Arjantin'in efsane ismi Maradona, çeyrek final maçında İngiltere'ye karşı ilerleyen yıllarda "Yüzyılın golü" olarak anılacak olan golü attı.

Arjantinli efsanenin eliyle attığı gol, İngiltere'nin elenmesine yol açtı ve Arjantin'i şampiyonluğa götürmüştü. Maradona, bu karşılaşmada attığı 2 golle takımına İngiltere karşısında galibiyeti getirmiş ve bitiş düdüğüyle formasını İngiliz futbolcu Steve Hodge ile değişmişti.

Daha önce formaya gelen teklifleri reddeden Steve Hodge, Maradona'nın formasını 2002 yılında İngiltere'deki Ulusal Futbol Müzesi'ne vermişti.

6 Nisan'da Sotheby's'ten yapılan açıklamada ise formanın açık artırmayla satışa çıkartılacağı belirtilmişti. Sotheby's'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Maradona'nın formasının online olarak satışının gerçekleştirildiği belirtildi. Satışın ise 9 milyon 284 bin 536 dolara tamamlandığı kaydedildi.

Formaya verilen 9,2 milyon dolar, spor tarihine de bir rekor olarak geçti.

İNGİLTERE'NİN ELENMESİNE YOL AÇMIŞTI

Maradona, 1986 Dünya Kupası çeyrek final maçında İngiliz kaleciyi eliyle attığı golle mağlup etmişti. İngiliz futbolcuların itirazlarına rağmen hakemin kararı değişmemiş, Maradona da daha sonra verdiği röportajda gol için "Tanrının eli" ifadesini kullanmıştı.

İngiltere'nin elenmesine yol açan gol, Arjantin'in finalde Batı Almanya'yı 3-2 yenerek Dünya Kupası'nı kazanmasında büyük rol oynamıştı.

Maradona'nın ailesi, Sotheby's'in formayı geçen ay müzayedeye çıkarmasından ardından yaptıkları açıklamada, formanın İngiltere'ye karşı atılan gol sırasında giyilen forma olmadığını iddia etmişti.

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Diego Maradona'nın forması için rekor bedel! Servet ödediler...
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