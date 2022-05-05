Maradona’nın forması rekor kırdı: 137 milyon TL...

Dünya futbolunun en iyi oyuncularından biri olan ve 2020 yılında 60 yaşındayken hayata gözlerini yuman Diego Armando Maradona bir kez daha gündeme geldi. Arjantinli efsanenin 1986 Dünya Kupası'nda İngiltere'ye "Tanrı'nın eli" olarak isimlendirilen golü atarken giydiği forma, açık artırmada rekor bir ücrete satıldı.