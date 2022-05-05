Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Şampiyon Trabzonspor'a genç sağ bek! Transfer çalışmaları başladı...
Giriş Tarihi: 5.5.2022 17:57 Son Güncelleme: 5.5.2022 17:59

Şampiyon Trabzonspor'a genç sağ bek! Transfer çalışmaları başladı...

DHA
Şampiyon Trabzonspor’a genç sağ bek! Transfer çalışmaları başladı...

Süper Lig'in 2021-2022 sezonunu bitime 3 hafta kala şampiyon tamamlayan Trabzonspor, gelecek sezonun hazırlıklarına da şimdiden başladı. Bordo-mavili ekip, kadrosunu gençleştirme çalışmaları içerisinde gurbetçi oyuncu için temas kurdu.

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğunu garantileyen Trabzonspor, transfer çalışmalarına başladı. Bordo-mavili ekip, Bundesliga ekiplerinden Borussia Mönchengladbach'ın Türk futbolcusu Kaan Kurt'u kadrosuna katmak istiyor.

Sağ bek mevkiinde forma giyen gurbetçi futbolcuyu, Trabzonspor'un yanı sıra Hollanda ekibi Heerenveen, Bundesliga takımları Nürnberg ve Hannover 96 da transfer etmek istiyor.

SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTİYOR

Kaan Kurt'un kulübü Gladbach ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Borussia Dortmund Teknik Direktörü Marco Rose'un Mönchengladbach'ın başındayken profesyonel yaptığı geç sağ bek, ay-yıldızlı formayı terletmek istiyor.

Alt yaş milli takımlarında Almanya adına görev alan Kaan Kurt'un milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanması, Haziran ayında da Ümit Milli Takım'da forma giymesi bekleniyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son Dakika Haberi: SGK'lıya sıfır faizli konut kredisi! Hükümetin desteğinden kimler yararlanabiliyor?
Mikro kameralı sapık bankacı! Şoke eden yöntem internet sitesinde ortaya çıktı
Alman basını: Ekonomide Türkiye mucizesi
Sosyal medya paylaşımları büyük tepki çekmişti! 4 öğretmen açığa alındı
SON DAKİKA HABERİ: Asiye Atalay ölmeden önce bunları söylemiş! Türkiye'nin kanını donduran vahşet!
SON DAKİKA: Bakan Soylu'dan sığınmacılar üzerinden yapılan provokasyona sert tepki: Bunları operasyon çocukları paylaşıyor
SON DAKİKA: Türk kaptanın mucize kurtuluşu! Denizde 2.5 gün yaşadı
Son dakika: Ucuz gıda seferberliği başlıyor! Ürün takip sistemi cebe giriyor
CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş: Kılıçdaroğlu aday olmayacak
Dünyada bir ilk! Antik mezarın üzerindeki yazıyı çeviren Türk araştırmacı ilginç bir gerçeği ortaya çıkardı
ARKADAŞINA GÖNDER
Şampiyon Trabzonspor'a genç sağ bek! Transfer çalışmaları başladı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA