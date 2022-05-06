Haaland’ın heykeli Norveç’te alay konusu

, Salah ve Ronaldo gibi yıldızlar heykellerle ölümsüzleştirilirken,Doğduğu yer olan Algard'da yapılan eser, Norveçli yıldıza benzemediği için ülkede alay konusu haline geldi.tamamen bittiğinde üç metreyi aşan bir boya ve 700 kilogramın üzerinde bir ağırlığa sahip olacak. Barane ise eseri ile ilgili "Haaland'ı bir heykele dönüştürme görevinin bana verilmesi büyük bir onur. Bu gerçekten zor bir iş" yorumunu yaptı.