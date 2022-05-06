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Giriş Tarihi: 6.5.2022

Haaland’ın heykeli Norveç’te alay konusu

Haaland’ın heykeli Norveç’te alay konusu
Maradona, Salah ve Ronaldo gibi yıldızlar heykellerle ölümsüzleştirilirken, Dortmund forması giyen Erling Haaland'ın heykeli ise beklenenin tersi bir etki yaptı. Doğduğu yer olan Algard'da yapılan eser, Norveçli yıldıza benzemediği için ülkede alay konusu haline geldi. Kjetil Barane'ın elinden çıkan heykel, ağaç gövdelerinin yontulmasıyla ortaya çıkarken, tamamen bittiğinde üç metreyi aşan bir boya ve 700 kilogramın üzerinde bir ağırlığa sahip olacak. Barane ise eseri ile ilgili "Haaland'ı bir heykele dönüştürme görevinin bana verilmesi büyük bir onur. Bu gerçekten zor bir iş" yorumunu yaptı.

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Haaland’ın heykeli Norveç’te alay konusu
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