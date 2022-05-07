Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda "Vefa Küçük" tartışması

ENGİN TURAN: VEFA KÜÇÜK'ÜN HANGİ RUH HALİYLE BURADA OTURDUĞUNA ŞAŞIRIYORUM

Engin Turan, tepkilere neden olan konuşmasında, 1998 yılı seçimlerinde Vefa Küçük aday olduğu zaman, sevdiği dayısının bir arkadaşı, ortağı olmasına rağmen ona oy vermediğini Aziz Yıldırım'a oy verdiğini belirterek, şunları söyledi:

"En son yapılan yüksek divan kurulu seçiminde çıkan 3 adaydan kime oy vereceğimi bilemiyordum. Vefa Küçük hariç tabii. Uğur Bey aday olduğunda çok sevindim ve oyumu kendisine verdim. Ki bu arada da saygıdeğer Ferruh Manav'ı da rahmetle anıyorum. Vefa Küçük'ün, ona yaptığı yüksek divan kurulundaki uygulamalarını da şiddetle reddediyorum. Çünkü konuşturmamıştı. Ve hangi ruh haliyle burada oturduğuna şaşırıyorum. Ki size (Uğur Dündar) söylediği ağır hakaretlere rağmen."

Bu sözler üzerine üyelerden tepki gören Turan, "Hayır, konuşurum mahkemeye verirsin beyefendi, Ferruh Manav'a rahmet bile dilememiştir, burada konuşan kızı anlattı" ifadelerini kullandı.