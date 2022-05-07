PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi’den Trabzonspor’a tebrik mesajı!

Nasser Al-Khelaifi'nin mektubunda, "Bu başarı sizlerin çok çalışmasının bir ürünü" değerlendirmesinde bulunduğuna işaret edilen açıklamada, "Geçtiğimiz hafta sonu yapılan olağanüstü kutlamalardan dolayı gurur duyuyor olmalısınız" sözlerine de yer verilerek, tüm dünyanın konuştuğu kutlamalardan övgüyle bahsettiği, sezonun kalan maçları için başarı dileklerini ilettiği aktarıldı.