Uğurcan'ın Çakır'ın Trabzonspor hikayesi nasıl başladı? "Babası onu Özkan Sümer'e şikayet etmiş"

2021-2022 Süper Lig sezonunun bitimine üç hafta kala şampiyonluğunu ilan edilen Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu ile teknik direktör Abdullah Avcı, sezon başlarken yola böyle çıkmışlardı. Ligde ilk yarıyı en yakın rakibi Konyaspor'un yedi puan önünde bitiren bordo-mavili ekip, ikinci yarıda kalesinde devleşen Uğurcan Çakır ve gol krallığına koşan Cornelius ile şampiyonluğa uçtu. İstanbul'un hiçbir kulübüne yenilmeden bitime üç hafta kala üstelik... Bu şampiyonluk ve sonrasında yapılan kutlamalar ise, tüm dünyanın gündemine oturuyordu.



EFSANE LİNEKEER'DEN KAZIM KOYUNCU'YA...

Trabzonspor, 38 yıl aradan sonra şampiyonluğunu kutlama şansı yakalayınca dünyada spor gündemine oturan bir gece yaşandı. Büyükşehir Belediyesi; şampiyonluğun ilan edileceği maç öncesi özel bir etkinlik düzenledi. Tüm Türkiye ve hatta yurt dışından tarihi maça akın eden ancak bilet bulamayanlar için şehrin belli noktalarında hazırlıklar yapıldı. Maç sonrasındaki DJ performansında yüz bini aşkın taraftar, aynı anda telefonlarıyla ışık şov yaptı. Bu muhteşem anlar, dronelar marifetiyle kayda alınıp sosyal medyadan yayınlandı. Ertesi gün dünya futbolunun patronu FIFA görüntüleri, "38 yıl sonra ilk şampiyonluğunuzu kazandığınızda..." notuyla paylaştı. İngilizlerin efsane futbolcusu Gary Linekeer de videoyu "Efsane" ifadesiyle dokuz milyon takipçisinin beğenisine sundu. Bizim de aklımıza merhum Kazım Koyuncu'nun sözleri geldi: "Trabzonspor, sadece Trabzon'u değil tüm Karadeniz'i aşmış bir olgudur. Trabzonspor, Türk futbolunun en evrensel değeri ve en önemli unsurudur."





AVCI, TARAFTARIN GÜNDEMİNİ BELİRLİYOR

Trabzonspor'da taraftarlar, önceki sezon 49 maçta 33 gol atan Sörloth'u unutamıyordu. Norveçli'nin gittiği kulüpte başarılı olamaması sebebiyle hakkında sürekli Trabzon'a döneceği yönünde haberler çıkıyordu. Bu ismin gündemden düşmesini isteyen teknik direktör Abdullah Avcı, Parma'da oynayan Cornelius'un mutlaka alınmasını istedi. Ekonomik şartları zorlayan yönetimin transfer ettiği Danimarkalı oyuncu, takımın en skorer ismi olurken, gündeminden Sörloth çıkan taraftar, sahaya daha çok konsantre oldu.

ÖZYAZICI'NIN KASKETİ ENERJİ VERİYOR

Kendisi de Karadenizli olan Abdullah Avcı kentin dinamiklerini çok iyi biliyor. Trabzonspor'un bir efsanesi olan, eski teknik direktör Ahmet Suat Özyazıcı'yı hasta iken evinde ziyaret eder. Özyazıcı gibi başına kasket takarak maçlara çıkar. Kasket bir anda öyle popüler hale gelir ki, TS Club hiç hesapta olmayan bir gelir kalemine kavuşur. Avcı, saha sonuçlarından bağımsız olarak Trabzon insanıyla bir bağ kurmuş oluyordu.