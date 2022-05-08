Kulübedeki koz N’Koudou

Kayseri deplasmanında sonradan oyuna girip attığı iki golle takımına galibiyeti getirenFenerbahçe derbisinde hücum hattında sistemi değişmeyi planlayan teknik direktör Valerien İsmael, N'Koudou'yu ise koz olarak yanında tutacak.BEŞIKTAŞ ile Fenerbahçe arasında son dönemde yapılan derbilerde sarı ve kırmızı kartların çokluğu dikkati çekiyor.Beşiktaş bu maçlarda 11 kırmızı ve 78 sarı kart alırken, Fenerbahçe 6 kırmızı, 76 sarı kart gördü. Son 3 karşılaşmada da futbolculara 1 kırmızı kart ve 23 sarı kart çıktı.ve sahnelerin sevilen isimleri Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi için'a özel skor tahmininde bulundular.İSİM................................KAZANANn Yunus Emre Yıldırımer.2-0 Fenerbahçen Ozan Akbaba................1-0 Fenerbahçen Kemal Başar...................3-1 Fenerbahçen Alişan.............................3-1 Fenerbahçen Sarp Apak......................2-2 Beraberlikn Sinan Akçıl.....................1-1 Beraberlikn Tamer Karadağlı...........2-1 Beşiktaşn Esra Erol.........................2-1 Beşiktaş