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Giriş Tarihi: 8.5.2022

Kulübedeki koz N’Koudou

Kulübedeki koz N’Koudou
Kayseri deplasmanında sonradan oyuna girip attığı iki golle takımına galibiyeti getiren Georges- Kevin N'Koudou ile ilgili teknik heyet farklı bir plan çizdi. Fenerbahçe derbisinde hücum hattında sistemi değişmeyi planlayan teknik direktör Valerien İsmael, N'Koudou'yu ise koz olarak yanında tutacak. İkinci yarı rakibinin yorgunluğundan faydalanmak için Fransız oyuncu sahaya sürülecek.

HIRÇIN REKABET!
BEŞIKTAŞ ile Fenerbahçe arasında son dönemde yapılan derbilerde sarı ve kırmızı kartların çokluğu dikkati çekiyor. Son 25 müsabakada futbolcular sinirlerine hakim olamazken, hakemler toplam 17 kırmızı ve 154 sarı kart gösterdi. Beşiktaş bu maçlarda 11 kırmızı ve 78 sarı kart alırken, Fenerbahçe 6 kırmızı, 76 sarı kart gördü. Son 3 karşılaşmada da futbolculara 1 kırmızı kart ve 23 sarı kart çıktı.

ÜNLÜLER 'FENERBAHÇE' DEDİ
EKRANLARIN ve sahnelerin sevilen isimleri Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi için SABAH Spor'a özel skor tahmininde bulundular.
İSİM................................KAZANAN
n Yunus Emre Yıldırımer.2-0 Fenerbahçe
n Ozan Akbaba................1-0 Fenerbahçe
n Kemal Başar...................3-1 Fenerbahçe
n Alişan.............................3-1 Fenerbahçe
n Sarp Apak......................2-2 Beraberlik
n Sinan Akçıl.....................1-1 Beraberlik
n Tamer Karadağlı...........2-1 Beşiktaş
n Esra Erol.........................2-1 Beşiktaş

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Kulübedeki koz N’Koudou
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