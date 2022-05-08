Kulübedeki koz N’Koudou

Kayseri deplasmanında sonradan oyuna girip attığı iki golle takımına galibiyeti getiren Georges-Kevin N'Koudou ile ilgili teknik heyetfarklı bir plan çizdi. Fenerbahçe derbisinde hücum hattında sistemi değişmeyi planlayan teknik direktör Valerien İsmael, N'Koudou'yu ise koz olarak yanında tutacak. İkinci yarırakibinin yorgunluğundan faydalanmakiçin Fransız oyuncusahaya sürülecek.
HIRÇIN REKABET!
BEŞIKTAŞ ile Fenerbahçe arasında son dönemde yapılan derbilerde sarı ve kırmızı kartların çokluğu dikkati çekiyor. Son25 müsabakadafutbolcular sinirlerinehakim olamazken,hakemler toplam17 kırmızı ve154 sarı kart gösterdi. Beşiktaş bu maçlarda 11 kırmızı ve 78 sarı kart alırken, Fenerbahçe 6 kırmızı, 76 sarı kart gördü. Son 3 karşılaşmada da futbolculara 1 kırmızı kart ve 23 sarı kart çıktı.
ÜNLÜLER 'FENERBAHÇE' DEDİ EKRANLARIN ve sahnelerin sevilen isimleri Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi için SABAHSpor'a özel skor tahmininde bulundular.
İSİM................................KAZANAN
n Yunus Emre Yıldırımer.2-0 Fenerbahçe
n Ozan Akbaba................1-0 Fenerbahçe
n Kemal Başar...................3-1 Fenerbahçe
n Alişan.............................3-1 Fenerbahçe
n Sarp Apak......................2-2 Beraberlik
n Sinan Akçıl.....................1-1 Beraberlik
n Tamer Karadağlı...........2-1 Beşiktaş
n Esra Erol.........................2-1 Beşiktaş