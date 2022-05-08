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Giriş Tarihi: 8.5.2022 16:28

Yeni Malatyaspor'un konuğu Çaykur Rizespor | CANLI

Yeni Malatyaspor’un konuğu Çaykur Rizespor | CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. Lige veda eden 2 takım da maçı kazanarak moralli bitirmek istiyor. Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor maçını CANLI anlatımı haberimizde...

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. Lige veda eden 2 takım da maçı kazanarak moralli bitirmek istiyor.

CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYIN

7' Umar
11' Yusuf Sarı

İLK 11'LER

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Muhammed, Barış, Campi, Gameli, Nshimirimana, Atakan, Rahman Buğra, Haqi, Mert, Tetteh

Rizespor: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Ponck, Emir Han, Eren, Phiri, Sabo, Deniz, Yusuf, Umar, Cisse

MALATYASPOR - RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Yeni Malatyaspor - Rizespor maçı saat 16:00'da başladı ve beIN SPORTS 3'te canlı yayınlanıyor.

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Yeni Malatyaspor'un konuğu Çaykur Rizespor | CANLI
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