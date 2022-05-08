Yeni Malatyaspor’un konuğu Çaykur Rizespor | CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. Lige veda eden 2 takım da maçı kazanarak moralli bitirmek istiyor.
7' Umar
11' Yusuf Sarı
İLK 11'LER
Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Muhammed, Barış, Campi, Gameli, Nshimirimana, Atakan, Rahman Buğra, Haqi, Mert, Tetteh
Rizespor: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Ponck, Emir Han, Eren, Phiri, Sabo, Deniz, Yusuf, Umar, Cisse
MALATYASPOR - RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Yeni Malatyaspor - Rizespor maçı saat 16:00'da başladı ve beIN SPORTS 3'te canlı yayınlanıyor.