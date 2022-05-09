Geçtiğimiz sezon Yeni Malatyaspor forması giyen 29 yaşındaki Hollandalı futbolcu Jody Lukoki hayatını kaybetti. Deneyimli futbolcunun ölüm sebebi henüz bilinmiyor.
"ÇOK ÜZÜCÜ..."
Son olarak Hollanda ekibi Twente'de forma giyen Jody Lukoki'nin ölüm haberi sevenlerini hüzne boğdu. Twente teknik heyet sorumlusu Jan Streuer, "İnanılmaz. Bu genç yaşta... Çok üzücü. Gerçekten korkunç. Ailesine ve arkadaşlarına başsağlığı diliyoruz" dedi.
Lukoki, Ajax ve Twente'nin yanı sıra PEC Zwolle, Ludogorets ve Malatyaspor'un da formasını giydi. Ajax'ın alt yapısında yetişen Lukoki, 39 kez Hollanda U-21 forması giydi ve altı gol kaydetti.
Lukoki, 2016 ve 2019 yılları arasında Ludogorets ile dört kez Bulgaristan'da lig şampiyonluğu yaşadı. Lukoki ayrıca uluslararası düzeyde Hollanda U-21, U-20 ve U-19 müsabakalarında kısa bir kariyere sahipti.