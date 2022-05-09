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Giriş Tarihi: 9.5.2022 13:51 Son Güncelleme: 9.5.2022 14:00

Son dakika: Futbol dünyasını üzen haber! Jody Lukoki hayatını kaybetti

Son dakika: Futbol dünyasını üzen haber! Jody Lukoki hayatını kaybetti

Futbol dünyasında üzücü bir son dakika haberi geldi. 2020 yılında da Yeni Malatyaspor forması giyen Jody Lukoki hayatını kaybetti. 29 yaşındaki oyuncunun ölüm nedeni henüz bilinmiyor.

Geçtiğimiz sezon Yeni Malatyaspor forması giyen 29 yaşındaki Hollandalı futbolcu Jody Lukoki hayatını kaybetti. Deneyimli futbolcunun ölüm sebebi henüz bilinmiyor.

"ÇOK ÜZÜCÜ..."

Son olarak Hollanda ekibi Twente'de forma giyen Jody Lukoki'nin ölüm haberi sevenlerini hüzne boğdu. Twente teknik heyet sorumlusu Jan Streuer, "İnanılmaz. Bu genç yaşta... Çok üzücü. Gerçekten korkunç. Ailesine ve arkadaşlarına başsağlığı diliyoruz" dedi.

KIZ ARKADAŞINA SALDIRDIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Lukoki'nin Twente'deki sözleşmesi, kız arkadaşına saldırmaktan suçlu bulunmasının ardından bu yılın başlarında feshedildi. 80 saat toplum hizmeti ve suçlamalar için askıya alınmış üç yıllık bir ceza aldı.

Lukoki, Ajax ve Twente'nin yanı sıra PEC Zwolle, Ludogorets ve Malatyaspor'un da formasını giydi. Ajax'ın alt yapısında yetişen Lukoki, 39 kez Hollanda U-21 forması giydi ve altı gol kaydetti.

Lukoki, 2016 ve 2019 yılları arasında Ludogorets ile dört kez Bulgaristan'da lig şampiyonluğu yaşadı. Lukoki ayrıca uluslararası düzeyde Hollanda U-21, U-20 ve U-19 müsabakalarında kısa bir kariyere sahipti.

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Son dakika: Futbol dünyasını üzen haber! Jody Lukoki hayatını kaybetti
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