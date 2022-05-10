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Giriş Tarihi: 10.5.2022

Axel sürprizi!

MEHMET ÖZCAN
Axel sürprizi!

Orta sahaya çözüm arayan sarı-kırmızılıların önüne Axel Witsel ismi kondu. Dortmund ile kontratı haziranda bitecek yıldız oyuncu için kararı yeni yönetim verecek

Ligde kötü günler yaşayan Galatasaray'ın zayıf karnı orta sahası oldu. En çok süreyi Taylan-Berkan ikilisinin aldığı sarıkırmızılı takıma Cicaldau ve Pulgar da bu bölgeye çare olamadı. Yeni sezonda hem ön libero hem de 8 numara takviyesine ihtiyacı olan Galatasaray'a Almanya'dan sürpriz bir öneri geldi. Başkan danışmanı Luis Campos ve sportif direktör Sensibile ile temasa geçen menajerler, Axel Witsel'i sarı-kırmızılılara teklif etti. Sezon sonu Dortmund'dan ayrılacak olan 33 yaşındaki Belçikalı orta saha da G.Saray'a sıcak bakıyor. Ancak yaşı ve yıllık 3 milyon Euro'yu aşan maliyeti nedeniyle bu transferde kararı 11 Haziran'da seçilecek yeni yönetim verecek.

AXEL WİTSEL KİMDİR
AXEL Witsel hem 8 hem de 6 numara oynayabiliyor. 33 yaşındaki oyuncu, Standard Liege'de yıldızı parladıktan sonra Benfica'ya transfer oldu. 1 sezon sonra da Portekiz'den 40 milyon Euro'ya Zenit'e geçen Belçikalı 5 yıl burada forma giydi. Juventus'un reddederek 18 milyon Euro yıllık ücret karşılığında 3 Ocak 2017'de Çin ekibi Tianjin Quanjian'a transfer olan yıldız oyuncu, burada 1.5 sezon forma giydikten sonra Borussia Dortmund'a geçti.

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Axel sürprizi!
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