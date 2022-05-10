Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: UEFA açıkladı! Şampiyonlar Ligi'nin formatı değişiyor
Giriş Tarihi: 10.5.2022 17:07 Son Güncelleme: 10.5.2022 17:20

Son dakika: UEFA açıkladı! Şampiyonlar Ligi'nin formatı değişiyor

Son dakika: UEFA açıkladı! Şampiyonlar Ligi’nin formatı değişiyor

Son dakika haberi... UEFA, Şampiyonlar Ligi'nin takım sayısının 2024 itibarıyla 32'den 36'ya yükseltileceğini açıkladı. 2 takım, UEFA turnuvalarındaki geçmiş performanslarına ilişkin özel davet alacak.

UEFA, Şampiyonlar Ligi'nin takım sayısının 2024 itibarıyla 32'den 36'ya yükseltileceğini açıkladı. 2 takım, UEFA turnuvalarındaki geçmiş performanslarına ilişkin özel davet alacak.

ÖZEL DAVETLE 2 TAKIM DAHA ALINACAK

34 takıma ek olarak gelecek olan 2 takım, geçmiş yıllarda UEFA turnuvalarında gösterdiği başarılara göre "özel davet" alarak turnuvaya katılacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ LİG USULÜ OLUYOR

İsviçre sistemi olarak adlandırılan yeni modelde turnuva lig usülüne göre oynanacak. Her takım en az 8 maç yapacak, ligi ilk 8'de bitiren takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek.

Ligi 9 ile 24. sıralarda bitiren takımlar, son 16 için iki aşamalı play-off oynayacak.

Ayrıntılar geliyor...

EN ÇOK OKUNANLAR

İmamoğlu'nu yere göğe sığdıramıyorlardı! Nevşin Mengü İBB Başkanı'nın hatalarını sıraladı
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan peş peşe müjdeler! Konut kredisi oranları yüzde 0.99 olacak
Bakan Soylu'dan Yeni E-sürücü belgesi açıklaması! Bir ilk olacak diyerek duyurdu
Survivor gibi parti! Elenen gidiyor
Son dakika haberi | Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati duyurdu: İşte 0.89 ve 0.99 faizli konut kredisi kampanyasının detayları
Son dakika haberi... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den 3600 ek gösterge açıklaması
Başkan Erdoğan’ın kredi müjdesi sonrası fırsatçılar harekete geçti! Bir saat bile bekleyemediler…
Osmangazi Köprüsü'nde garanti aşıldı: Yüzde 120'nin üzerine çıktı
Fazıl Say'ın Ekrem İmamoğlu pişmanlığı: Destek verdiğim için beni affedin
SON DAKİKA: CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı'dan İmamoğlu'na zehir zemberek sözler: Balon patladı...
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: UEFA açıkladı! Şampiyonlar Ligi'nin formatı değişiyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA