Son dakika: UEFA açıkladı! Şampiyonlar Ligi’nin formatı değişiyor

ŞAMPİYONLAR LİGİ LİG USULÜ OLUYOR

İsviçre sistemi olarak adlandırılan yeni modelde turnuva lig usülüne göre oynanacak. Her takım en az 8 maç yapacak, ligi ilk 8'de bitiren takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek.

Ligi 9 ile 24. sıralarda bitiren takımlar, son 16 için iki aşamalı play-off oynayacak.

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