Son dakika: UEFA açıkladı! Şampiyonlar Ligi’nin formatı değişiyor

UEFA, Şampiyonlar Ligi'nin takım sayısının 2024 itibarıyla 32'den 36'ya yükseltileceğini açıkladı. 2 takım, UEFA turnuvalarındaki geçmiş performanslarına ilişkin özel davet alacak.
ÖZEL DAVETLE 2 TAKIM DAHA ALINACAK
34 takıma ek olarak gelecek olan 2 takım, geçmiş yıllarda UEFA turnuvalarında gösterdiği başarılara göre "özel davet" alarak turnuvaya katılacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ LİG USULÜ OLUYOR
İsviçre sistemi olarak adlandırılan yeni modelde turnuva lig usülüne göre oynanacak. Her takım en az 8 maç yapacak, ligi ilk 8'de bitiren takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek.
Ligi 9 ile 24. sıralarda bitiren takımlar, son 16 için iki aşamalı play-off oynayacak.
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