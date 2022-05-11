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Giriş Tarihi: 11.5.2022 10:54 Son Güncelleme: 11.5.2022 11:03

Tecrübeli futbolcunun cesedi bulundu! Yanarak öldü…

Tecrübeli futbolcunun cesedi bulundu! Yanarak öldü…

Sahip olduğu kuvvetten dolayı ‘Hulk’ lakabını alan 33 yaşındaki tecrübeli futbolcu Antonio Salazar’ın cesedi terk edilmiş bir aracın içinde yanmış halde bulundu. İşte tüm detaylar…

Meksika'da yayınlanan Record gazetesinin haberine göre 33 yaşındaki tecrübeli futbolcu Antonio 'Hulk' Salazar, Jalisco'nun El Salto belediyesi sınırında bir aracın içinde ölü bulundu.

Yetkililer oyuncunun cesedinin terk edilmiş bir aracın içinde yanmış halde bulunduğunu açıkladılar.

Bölge polisinin yaptığı açıklamaya göre Periferico Nuevo'da baraj yakınlarında terk edilmeşi beyaz bir araç olduğu yönündeki ihbar üzerine olay yerine giden memurlar aracın içinde cesedi buldu. Yapılan ilk incelemelerin ardından cesedin Antonio 'Hulk' Salazar'a ait olduğu anlaşıldı.

Forvet mevkiinde oynayan Salazar, futbola 2007 yılında Chivas Guadalajara forması altında başladı. Bu ekipteki 5 yıllık kariyeri boyunca 4 farklı takıma kiralanan oyuncu daha sonra Santos de Guapiles'e transfer olmuştu. Arkasından da Sonora'nın formasını giymişti. 7 Şubat 1989 doğumlu olan futbolcu kuvvetinden dolayı Hulk lakabını almıştı.

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Tecrübeli futbolcunun cesedi bulundu! Yanarak öldü…
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