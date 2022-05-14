Luis Campos neden bir anda gitti?

Luis Campos hem Türk futbolu hem de Galatasaray'a sert eleştiriler yaparak ayrıldı. Neden bir anda gitti?Luis Campos'un, Galatasaray Spor Kulübü ile ilgili yaptığı yorumları tamamen saçmalık olarak görüyorum.koyan Campos'un, Galatasaray'ı ve Galatasaray'ın geleceğini düşünmediğini söylemeliyim. Portekizli'nin felsefesininolduğunu vurguluyorum.asırlık bir kulübü yerden yere vurup kaçarcasına gitmeye hiç ama hiç hakkı yok. Kulübün başına Luis Campos'u getiren başkan Burak Elmas, camianın, Portekizli'nin söylemleriyle ilgili duyduğu rahatsızlığa da hemen el koymalıdır. LuisLuis Campos, internetteki alışveriş siteleri gibi bugün sipariş vereyim yarın adresime gelsin diye çalışan bir sportif direktör ya da danışman değil. G.Saray'la kontratı yeni sezonda başlayacaktı. Elbette çalışacağı takım için bahar aylarında mutlaka hazırlık yapmıştır.Her şeyden ötesi teknik direktör değişecek, sportif direktörle yollar ayrılacak. Onun gibi marka bir adamın bu kaosun içinde ne işi var. Daha doğrusu Burak Elmas yönetiminin en doğru kararıydı bu işbirliği ama kısa bile sürmedi, başlamadan bitti.Belgeselden tiyatroya gelmeyi nasıl becerdiler, bunu çıkıp taraftarlarına anlatmak zorundalar.Bu tip olaylar, ayrılıklar bana sürpriz bir durum gibi gelmiyor. Galatasaray'da başkan Burak Elmas ve yönetimi, Luis Campos ile anlaşmıştı. Ama Galatasaray'da öylesine işler oluyor ki Luis Campos da herhalde ne yapacağını tamamen şaşırdı. Bana göre görevini bırakması çok ama çok normal. Bu tabloda Galatasaray'da zaten çalışma imkânı kesinlikle yoktu. Ama bunun yanında gereksiz ifadeler kullanması da hiç hoş değil.