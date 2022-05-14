Luis Campos neden bir anda gitti?

Günün sorusu
Luis Campos hem Türk futbolu hem de Galatasaray'a sert eleştiriler yaparak ayrıldı. Neden bir anda gitti?
LEVENT TÜZEMEN
Başkan Elmas dava açsın
Luis Campos'un, Galatasaray Spor Kulübü ile ilgili yaptığı yorumları tamamen saçmalık olarak görüyorum. 4 ayda cebine 400 binEuro'yu koyan Campos'un, Galatasaray'ı ve Galatasaray'ın geleceğini düşünmediğini söylemeliyim. Portekizli'nin felsefesinin "Galatasaray bahane, kazanacağınpara şahane" olduğunu vurguluyorum. Böylesine sıradanbir ismin asırlık bir kulübü yerden yere vurup kaçarcasına gitmeye hiç ama hiç hakkı yok. Kulübün başına Luis Campos'u getiren başkan Burak Elmas, camianın, Portekizli'nin söylemleriyle ilgili duyduğu rahatsızlığa da hemen el koymalıdır. Luis Campos'un söylemleriutanç vericidir, üstü kapatılmamalıdır.Gerekirse G.SarayBaşkanı Burak Elmas, Campos'aG.Saray'ı küçükdüşürücü söylemlerindendolayı davaaçmalıdır.
BÜLENT TİMURLENK
Belgeselden tiyatroya nasıl geldiler
Luis Campos, internetteki alışveriş siteleri gibi bugün sipariş vereyim yarın adresime gelsin diye çalışan bir sportif direktör ya da danışman değil. G.Saray'la kontratı yeni sezonda başlayacaktı. Elbette çalışacağı takım için bahar aylarında mutlaka hazırlık yapmıştır. Ancak G.Saray'da başkanBurak Elmas'ın danışmanı olanCampos'la iki başkan adayı da'çalışırız' ifadesini kullanmadı. Her şeyden ötesi teknik direktör değişecek, sportif direktörle yollar ayrılacak. Onun gibi marka bir adamın bu kaosun içinde ne işi var. Daha doğrusu Burak Elmas yönetiminin en doğru kararıydı bu işbirliği ama kısa bile sürmedi, başlamadan bitti. G.Saray,başarılarının belgesellerini çekenbir kulüptü. Şimdi her yıl kongrekulislerinde, 24 saatlik kongrelerde,mahkemelerde yönetimlerive üyeleri bir tiyatro oynuyorlar. Belgeselden tiyatroya gelmeyi nasıl becerdiler, bunu çıkıp taraftarlarına anlatmak zorundalar.
ÖMER ÜRÜNDÜL
Çalışma imkânı yoktu
Bu tip olaylar, ayrılıklar bana sürpriz bir durum gibi gelmiyor. Galatasaray'da başkan Burak Elmas ve yönetimi, Luis Campos ile anlaşmıştı. Ama Galatasaray'da öylesine işler oluyor ki Luis Campos da herhalde ne yapacağını tamamen şaşırdı. Bana göre görevini bırakması çok ama çok normal. Bu tabloda Galatasaray'da zaten çalışma imkânı kesinlikle yoktu. Ama bunun yanında gereksiz ifadeler kullanması da hiç hoş değil. Çünkübu şekilde spor kulüplerindegörev yapaninsanların neredeysebüyük çoğunluğu çalıştıklarıkulübü bırakıpgiderken bu şekildekisöylemlerle kendilerinirahatlatmayaçalışıyorlar.