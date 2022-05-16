Barcelona'nın eski futbolcusu Maximiliano Rolon'dan geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybetti. Sport'ta yer alan habere göre Maximiliano Rolon, Arjantin'de geçirdiği trafik kazası sonrası kardeşi ile birlikte hayatını kaybetti.

İKİZİ İLE BİRLİKTE HAYATINI KAYBETTİLER

2010-2016 yılları arasında Barcelona altyapısında top koşturan Rolon, Al Diwaniya'dan ayrıldıktan sonra bir kulüple anlaşma sağlamadı. Arjantin'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden genç oyuncunun yanında ise ikiz kardeşi Ariel'in de olduğu açıklandı. Kazada ikizi ile birlikte hayatlarını kaybettiler.

MAXİMİLİANO ROLON KİMDİR?

19 Ocak 1995 yılında Arjantin'in Rosario bölgesinde dünyaya gelen Rolon, futbol hayatına Barcelona Gençler Lujan kulübünde başladı. Daha sonra Barcelona altyapısına transfer oldu. 4 yıl boyunca Kalatanların altyapısında forma terleten Rolon, daha sonra Barselona B takımından Santos'a transfer oldu.1 Yıl Brezilya ekibinde forma giyen Rolon daha sonra tekrardan İspanya yolunu tutarak CD Lugo takımına transfer oldu. Rolon oynadıkları takımda beklenenleri veremedikten sonra sırasıyla Arsenal Sarandí, Coquimbo Unido, Pubilla Casas, Fuerza Amarilla, Kulüpsüz kaldıkran sonra Al-Diwaniya'ya transfer oldu. Kariyerinde ise son olarak Al-Diwaniya forması giymiş oldu. Genç oyuncu geçen sezondan bu yana ise bir kulüpte forma giymedi.

Kariyerinde 50 maçta forma giyen Rolon, 5 gol ve 3 asist katkısı verebildi. Toplam futbol sahalarında ise 2.590 dakika yer aldı.