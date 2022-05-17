Torrent’le yeni başkan görüşsün

Basın toplantısına,diyerek başlayan BurakElmas,Seçim yapacağımı sürekli söyledim. Sonrasındabir oyun başladı. Samimi şekilde götürdüğümüztüm taraflar, olayı başka tarafa çektiler.Bunun parçası olmayacağım" diye konuştu.CAMPOS ÜCRET ALMADIElmas geleceği merak edilen Domenec Torrent için şunları söyledi: "Uzun vadeli projenin parçası olarak getirdik. İlk günden organize şekilde yıpratıldı.Tazminat olayı çirkinleştirildi. Bundan sonraki yönetim Torrent'le görüşecektir. Kendisi iyi hoca, iyi insan." Başkan, danışman olarak davet edilen"G.Saray'dan herhangi bir ücret almadı. Mayıs ayında sözleşme imzalayacaktık. İmzalamadık.dedi.BURAK Elmas, Terim'le yolları ayırması için şu yorumu yaptı: "Doğru kararı verdiğimi düşünüyorum. Kendisine duyduğum sevgiyi ve bu kararı alırken ne kadar zorlandığımı söyledim. Her ne kadar sonrasında Fatih hocanın ibrasızlık için çalıştığını arkadaşlarım teyit etmiş olsa da... Fatih Terim döneminde Galatasaray ve Florya olarak iki ayrı kulübe bölünmüştük. Ayrılığın nedeni bu."