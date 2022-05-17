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Giriş Tarihi: 17.5.2022

Torrent’le yeni başkan görüşsün

“Hocayı uzun vadeli bir projenin parçası olarak getirdik. Takımın baskı altında olduğu dönemde mucize beklemiyorduk. Tazminat olayı çok çirkinleştirildi. Bundan sonra gelecek yönetim Torrent’le görüşecektir”

Basın toplantısına, "Ümit ediyorum Galatasaray Spor Kulübü başkanı olarak bu dönem karşınıza son çıkışım" diyerek başlayan Burak Elmas, "30 Nisan'da yapılacak seçimde aday değildim. 11 Haziran'da yapılacak seçimde de aday değilim. Seçim yapacağımı sürekli söyledim. Sonrasında bir oyun başladı. Samimi şekilde götürdüğümüz tüm taraflar, olayı başka tarafa çektiler. Bu oyunun Galatasaray'a verdiği zararla ilgili kimsenin endişesi olmayan insanlar maalesef buna devam edecek. Bunun parçası olmayacağım" diye konuştu. CAMPOS ÜCRET ALMADI
Elmas geleceği merak edilen Domenec Torrent için şunları söyledi: "Uzun vadeli projenin parçası olarak getirdik. İlk günden organize şekilde yıpratıldı. Takımın baskı altında olduğu dönemde mucize beklemiyorduk. Tazminat olayı çirkinleştirildi. Bundan sonraki yönetim Torrent'le görüşecektir. Kendisi iyi hoca, iyi insan." Başkan, danışman olarak davet edilen Luis Campos içinse, "G.Saray'dan herhangi bir ücret almadı. Mayıs ayında sözleşme imzalayacaktık. İmzalamadık. Yeni gelenler kendisiyle çalışmak isterse ikna etmelidir" dedi.

TERİM İBRASIZLIK İÇİN ÇALIŞTI
BURAK Elmas, Terim'le yolları ayırması için şu yorumu yaptı: "Doğru kararı verdiğimi düşünüyorum. Kendisine duyduğum sevgiyi ve bu kararı alırken ne kadar zorlandığımı söyledim. Her ne kadar sonrasında Fatih hocanın ibrasızlık için çalıştığını arkadaşlarım teyit etmiş olsa da... Fatih Terim döneminde Galatasaray ve Florya olarak iki ayrı kulübe bölünmüştük. Ayrılığın nedeni bu."

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Torrent’le yeni başkan görüşsün
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