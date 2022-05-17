Torrent’le yeni başkan görüşsün

“Hocayı uzun vadeli bir projenin parçası olarak getirdik. Takımın baskı altında olduğu dönemde mucize beklemiyorduk. Tazminat olayı çok çirkinleştirildi. Bundan sonra gelecek yönetim Torrent’le görüşecektir”
Basın toplantısına, "Ümit ediyorum GalatasaraySpor Kulübü başkanı olarak bu dönem karşınızason çıkışım" diyerek başlayan BurakElmas, "30 Nisan'da yapılacak seçimde aday değildim.11 Haziran'da yapılacak seçimde de aday değilim.Seçim yapacağımı sürekli söyledim. Sonrasındabir oyun başladı. Samimi şekilde götürdüğümüztüm taraflar, olayı başka tarafa çektiler. Bu oyununGalatasaray'a verdiği zararla ilgili kimsenin endişesiolmayan insanlar maalesef buna devam edecek.Bunun parçası olmayacağım" diye konuştu.CAMPOS ÜCRET ALMADI
Elmas geleceği merak edilen Domenec Torrent için şunları söyledi: "Uzun vadeli projenin parçası olarak getirdik. İlk günden organize şekilde yıpratıldı. Takımın baskı altında olduğu dönemde mucizebeklemiyorduk. Tazminat olayı çirkinleştirildi. Bundan sonraki yönetim Torrent'le görüşecektir. Kendisi iyi hoca, iyi insan." Başkan, danışman olarak davet edilen Luis Campos içinse, "G.Saray'dan herhangi bir ücret almadı. Mayıs ayında sözleşme imzalayacaktık. İmzalamadık. Yeni gelenler kendisiyle çalışmakisterse ikna etmelidir" dedi.
TERİM İBRASIZLIK İÇİN ÇALIŞTI
BURAK Elmas, Terim'le yolları ayırması için şu yorumu yaptı: "Doğru kararı verdiğimi düşünüyorum. Kendisine duyduğum sevgiyi ve bu kararı alırken ne kadar zorlandığımı söyledim. Her ne kadar sonrasında Fatih hocanın ibrasızlık için çalıştığını arkadaşlarım teyit etmiş olsa da... Fatih Terim döneminde Galatasaray ve Florya olarak iki ayrı kulübe bölünmüştük. Ayrılığın nedeni bu."