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Giriş Tarihi: 17.5.2022 23:06 Son Güncelleme: 17.5.2022 23:06

Trabzonspor'un Yunan yıldızları Bakasetas ve Siopis'ten birlik mesajı!

AA
Trabzonspor’un Yunan yıldızları Bakasetas ve Siopis’ten birlik mesajı!

Trabzonsporlu futbolcular Anastasios Bakasetas, Manolis Siopis, Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür, Türk ve Yunanistan bayrakları ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun şampiyonu Trabzonspor'un futbolcuları, geçen hafta sonu şampiyonluk kutlamaları sırasında iki ülkenin bayrağıyla kupa önünde çektirdikleri fotoğrafı, sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Bakasetas, kendi hesabından İngilizce olarak yaptığı paylaşımda, futbolun her kesimden insanı birleştirdiğini vurgulayarak, "Özellikle de binlerce insanın anlamsız bir savaştan muzdarip olduğu bu zor zamanlarda. Türk insanından bolca sevgi görecek kadar şanslıyım. İlk günden beri beni çok iyi karşıladınız ve sevginizi ifade etmekten asla vazgeçmediniz. Türk arkadaşlarımla bu unvanı kutlamaktan gurur duyuyorum." ifadelerine yer verdi.

Siopis ise şu paylaşımda bulundu: "Savaş, çatışma ve ırkçılık zamanlarında yaşıyoruz. Bu resimle sporun insanları bir araya getirdiğini göstermek istiyorum. Üç yıldır Türkiye'de yaşıyorum ve Türk halkının sonsuz sevgisini kazandım. Herhangi bir farkımız yok, nefretin, bölünmenin, düşmanlığın olmadığı daha güzel günleri umut ediyorum. Hepimiz insanız ve hayata sevgi ve tebessümle devam etmeliyiz. Türk kardeşlerimle bu kupayı kutladığım için çok mutluyum!"

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Trabzonspor'un Yunan yıldızları Bakasetas ve Siopis'ten birlik mesajı!
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